Concursos no Pará: Veja os editais previstos para 2025; salários podem chegar a R$ 34 mil

Para quem sonha com a estabilidade do serviço público, 2025 é um ano que promete ser movimentado para os concurseiros do Pará. São dezenas de concursos previstos que abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 34 mil, como no caso do cargo de juiz no Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Para entender o cenário dos concursos em 2025 no estado, a reportagem conversou com Carolina Abreu (@carolabreu.s), mentora especializada em concursos. Ela compartilhou dicas e destacou os certames mais aguardados para o ano. Se você tem interesse em ingressar no serviço público, não deixe de conferir todas as orientações da mentora no vídeo.

Concursos mais aguardados para 2025

Entre as seleções mais aguardadas está o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tradicionalmente concorrido. "É um concurso muito esperado, especialmente por oferecer boas condições de remuneração e estabilidade, algo que atrai tanto profissionais da área do direito quanto pessoas interessadas em iniciar uma carreira pública", destaca Carolina Abreu, mentora em concursos.

Outro concurso de grande expectativa é o da Polícia Civil do Pará. Carolina destaca que há uma expectativa consolidada para o cargo de escrivão. O certame já era aguardado para 2024, mas não avançou. "Os concurseiros que buscam uma carreira na área policial devem ficar atentos, porque o edital tem grandes chances de ser divulgado em 2025, e será uma excelente oportunidade”.

A Secretaria da Fazenda do Estado do Pará também figura entre os concursos mais desejados. O edital já foi autorizado, e o cargo de analista é um dos mais atrativos pela função e pela remuneração diferenciada. “É uma das grandes portas de entrada para o serviço público estadual. Quem deseja concorrer precisa começar a estudar imediatamente, porque a concorrência será forte”, diz Abreu.

Os concursos incluem seleções já anunciadas ou em andamento, como as do Banco do Estado do Pará (Banpará), com 37 vagas e salários de até R$ 10 mil, e a do Instituto de Terras do Estado do Pará (Iterpa), cuja banca foi definida. Além disso, há seleções como a da Prefeitura de Canaã dos Carajás e a da Secretaria de Estado de Educação, que planeja abrir 3 mil vagas.

Mentora revela segredo do sucesso

Carolina revela que o segredo do sucesso está no estudo pré-edital. “Quem começa a estudar só quando o edital sai já está atrasado. O momento agora é de construir a base, revisar conteúdos já cobrados em editais anteriores, resolver questões e se familiarizar com os temas mais frequentes nos concursos desejados. Essa é a melhor estratégia para estar preparado quando o edital for publicado”.

Carol é mentora para concursos e dá dicas para quem quer prestar concursos em 2025 (Foto: Acervo Pessoal)

A mentora explica que o estudo pré-edital permite ao candidato consolidar conhecimentos essenciais, como legislação, jurisprudência e disciplinas básicas, sem a pressão do tempo reduzido. No pós-edital, os estudos devem ser afunilados, direcionando os esforços para as novidades trazidas no documento. Também é hora de realizar simulados, resolver provas anteriores e treinar redação.

Também é necessário equilíbrio. “É um processo longo, cheio de altos e baixos. É essencial ter uma rotina de estudos que seja sustentável. Não adianta estudar oito horas por dia sem qualidade, porque isso só leva à exaustão. O ideal é manter uma constância diária, com pausas e momentos de lazer, para que o candidato esteja mentalmente preparado para o desafio das provas”, orienta Carol.

Estudo ativo é diferencial para aumentar chances

Carolina também defende a importância de buscar ajuda especializada. Para ela, a orientação de um mentor pode fazer toda a diferença na jornada do candidato. “Com um cronograma bem estruturado, o aluno não perde tempo tentando descobrir o que deve estudar. Ele já tem um plano definido e pode focar na execução, o que otimiza o tempo e aumenta a eficiência do estudo”, aponta.

Além disso, a mentora reforça o "estudo ativo", focando na resolução de questões e na revisão constante. “O estudo é um processo progressivo. Você não vai saber tudo de uma vez, mas com o tempo, fazendo revisões regulares e praticando questões, o conhecimento vai se solidificando. É isso que aumenta seu índice de acertos e te coloca mais perto da aprovação”, conclui.

Veja os principais concursos em andamento, autorizados ou aguardados para 2025

Banco do Estado do Pará (Banpará)

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: CETAP

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 37 vagas

Remuneração: até R$ 10 mil

Inscrições: até 16/01/2025

Taxa de inscrição: R$ 62,00 a R$ 85,00

Data da prova objetiva: 16/03/2025

________

Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa)

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: FADESP

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Número de vagas: 100 vagas

Remuneração: até R$ 9 mil

__________

Instituto de Terras do Estado do Pará (Iterpa)

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis fundamental, médio e superior

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

__________

Instituto de Metrologia do Estado do Pará (ImetroPará)

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: CETAP

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 66 vagas

Remuneração: a definir

__________

Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna

Situação atual: banca definida

Banca organizadora: Consulplan

Cargos: diversos

Escolaridade: nível médio e superior

Número de vagas: 219 vagas

Remuneração: até R$ 3 mil

___________

Centro de Perícias Científicas Renato Chaves

Situação atual: banca em definição

Banca organizadora: a definir

Cargos: perito criminal e perito médico legista

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 246 vagas

Remuneração: R$ 10 mil

___________

Polícia Civil do Estado do Pará

Situação atual: banca em definição

Banca organizadora: a definir

Cargos: escrivão e área administrativa

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 237 vagas

Remuneração: até R$ 18 mil

__________

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 12 mil

__________

Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 100 vagas

Remuneração: a definir

___________

Agência Reguladora Municipal de Belém

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

___________

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: juiz

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 30 vagas

Remuneração: R$ 34 mil

__________

Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: notário e oficial de registro

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

___________

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-Bio)

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: a definir

Remuneração: a definir

_____________

Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará)

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 3 mil

_____________

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa)

Situação atual: comissão formada

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: níveis fundamental, técnico e superior

Número de vagas: 143 vagas

Remuneração: até R$ 7 mil

_____________

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (IASB)

Situação atual: anunciado

Banca organizadora: a definir

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Número de vagas: a definir

Remuneração: até R$ 8 mil

_______________

Secretaria de Educação do Estado do Pará

Situação atual: estudo em andamento

Banca organizadora: a definir

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 3 mil vagas

Remuneração: até R$ 5 mil

______________

Secretaria de Estado da Fazenda do Pará

Situação atual: anunciado

Banca organizadora: a definir

Cargos: analista fazendário e auditor fiscal

Escolaridade: nível superior

Número de vagas: 250 vagas

Remuneração: até R$ 9 mil

_______________

Prefeitura de Canaã dos Carajás

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: FGV

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis fundamental, médio, técnico e superior

Número de vagas: 556 vagas

Remuneração: até R$ 11 mil

Inscrições: até 04/11/2024

Taxa de inscrição: R$ 47,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 26/01/2025

_______________

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Número de vagas: 27 vagas

Remuneração: até R$ 8.4 mil

Inscrições: até 31/10/2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 08/12/2024