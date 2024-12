Governo autoriza concurso público com 192 vagas para Polícia Federal

Portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira (06.12), autoriza a realização de concurso público para provimento de 192 cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal.

Caberá à PF, num prazo de até seis meses, editar as normas, com editais, portarias e outros atos administrativos necessários à realização do concurso.

Das 192 vagas autorizadas, 100 são para o cargo de agente administrativo; 35 para médico; 13 para assistente social; 10 para técnico em assuntos educacionais; 9 para contador; 6 para psicólogo; 6 para administrador; 4 para estatístico; 3 para enfermeiro; 3 para técnico em comunicação social; 2 para farmacêutico; e 1 vaga para nutricionista.