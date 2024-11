Museu Goeldi abre concurso público com 29 vagas para pesquisadores e tecnologistas

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) divulgou no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (27), as minutas dos editais para concursos públicos para cargos de pesquisador e tecnologista no Museu Paraense Emílio Goeldi.

Estão disponíveis 19 vagas para pesquisador adjunto e 10 para tecnologista pleno, incluindo a reserva de vagas prevista por lei.

A seleção para pesquisador adjunto prevê o preenchimento de 19 vagas, sendo 14 para ampla concorrência, uma para pessoas com deficiência (PCD) e quatro para pessoas negras e exige doutorado para as áreas de atuação. A distribuição é a seguinte:

- Biologia molecular, com ênfase em bioinformática;

- Ciência dos dados aplicada à sociobiodiversidade;

- Ecologia e conservação;

- Comunicação, divulgação e popularização da ciência;

- Micologia;

- Anatomia vegetal ou anatomia de madeira;

- Sistemática e evolução de fanerógamas;

- Biotecnologia de recursos naturais;

- Ciências dos solos;

- Geociências – geologia;

- Geociências – geoquímica;

- Sistemática e evolução de aves;

- Sistemática e evolução de mamíferos;

- Sistemática e evolução de insetos holometábolos - coleoptera ou lepidoptera;

- Sistemática e evolução de insetos não holometábolos;

- Antropologia – populações afrodescendentes;

- Etnologia indígena;

- Arqueologia amazônica;

- Linguística.

Acesse o edital de pesquisador aqui.

Para o cargo de tecnologista, as vagas são distribuídas com um total de 10 oportunidades: sete para ampla concorrência, uma destinada a Pessoas com Deficiência (PCD) e duas para pessoas negras. Para se candidatar, é necessário ter mestrado ou pelo menos três anos de experiência em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, com perfis sendo selecionados em áreas específicas.

- Tecnologia da Informação – desenvolvimento de software e administração de banco de dados;

- Tecnologias sociais;

- Manejo da flora;

- Microscopia de varredura;

- Analista químico;

- Arqueologia amazônica;

- Biologia molecular;

- Comunicação pública da ciência;

- Medicina veterinária

- Museologia.

Acesse o edital para tecnologista aqui.

A remuneração para os cargos de pesquisador e tecnologista varia, sendo o valor básico para pesquisador de R$ 6.710,29 e para tecnologista de R$ 5.412,57, ambos com adicionais por titulação e gratificações.

As inscrições para os concursos abrem em 11 de dezembro de 2024 e encerram em 10 de janeiro de 2025, com taxa de R$ 180, podendo haver isenção para certos grupos de candidatos. O processo seletivo consiste em três etapas: prova escrita discursiva, defesa de memorial e plano de atuação profissional, e avaliação de títulos, com a prova discursiva agendada para 8 de fevereiro, das 8h30 às 12h30.

Estes são os primeiros concursos para as carreiras de pesquisa do Museu Goeldi em 12 anos, respondendo à necessidade de renovar um quadro funcional que tem diminuído nas últimas décadas devido a aposentadorias e mortes.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)