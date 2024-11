Salário de até 12,8 mil: Agência Nacional de Mineração lança concurso público com vagas no Pará

A Agência Nacional de Mineração (ANM) divulgou edital para concurso público com 220 vagas destinadas a diversos estados do país. O órgão, vinculado ao Ministério de Minas e Energia (MME), publicou as informações no Diário Oficial da União desta sexta-feira (22/11). As avaliações vão ocorrer nas capitais brasileiras e em Criciúma (SC).

Confira aqui o edital do concurso da ANM

O Pará dispõe de 16 vagas, sendo 10 para ampla concorrência, 2 destinadas a pessoas com deficiência e 4 para pretos e pardos. A seleção será organizada pelo Cebraspe, responsável por realizar as provas objetivas e discursivas, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

Das vagas, 180 são para especialistas em recursos minerais e 40 para analistas administrativos. As áreas contempladas incluem administração, economia, direito, engenharia, jornalismo e tecnologia da informação, entre outras. Os salários variam entre R$ 10,5 mil e R$ 12,8 mil, com carga horária de 40 horas semanais. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 160.

Os candidatos aprovados atuarão em estados como Ceará, Pará, Goiás, São Paulo e Distrito Federal, além de outras localidades, garantindo maior alcance nacional à atuação do órgão.

Serão aplicadas provas objetivas e discursivas de caráter eliminatório e classificatório, sendo a prova objetiva com questões de múltipla escolha e a prova discursiva, uma redação de um texto dissertativo ou resposta a questões discursivas, com tema relacionado às atribuições e área de atuação do cargo.