Prova do TSE Unificado entra na sua reta final

Com mais de 637 mil inscritos, o Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral, organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), se aproxima de sua etapa decisiva. As provas serão realizadas no dia 8 de dezembro de 2024, ofertando 412 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva, para os cargos de Analista e Técnico Judiciário, abrangendo diversas especialidades.

As provas objetivas e discursivas para Analista Judiciário ocorrerão no turno da manhã, com duração de 4 horas e 30 minutos. Para Técnico Judiciário, as provas objetivas serão aplicadas à tarde, com duração de 3 horas e 30 minutos. Os exames serão realizados nas capitais dos 26 estados e no Distrito Federal.

A prova objetiva terá 120 questões no modelo "certo" ou "errado", divididas entre Conhecimentos Básicos e Específicos. Para Analistas Judiciários, haverá ainda uma prova discursiva, que consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre temas relacionados ao cargo. Já os candidatos a Técnico Judiciário – Área Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial, realizarão, além das provas objetivas, uma prova de capacidade física.

Com remunerações iniciais de R$ 8.529,65 para Técnico Judiciário e R$ 13.994,78 para Analista Judiciário, o concurso atraiu um elevado número de candidatos, destacando a alta competitividade.

Com os locais de prova divulgados no dia 22 de novembro de 2024, os participantes devem estar atentos às orientações, comparecendo com antecedência e portando documento de identidade original e caneta esferográfica preta de material transparente.

Este concurso unificado marca uma nova fase na Justiça Eleitoral, buscando eficiência e padronização nos processos seletivos em todo o Brasil.

Concurseiros já se preparam antecipadamente para o concurso do TJPA que ocorrerá em 2025

A preparação para o concurso do TJPA, cujo edital deve sair em 2025, já começou. Para ajudar os concurseiros que pretendem fazer a prova do TJPA, a Coluna entrevistou Letícia Carvalho, Professora de Administração Pública, que já está na preparação dos futuros servidores do Judiciário paraense.

Letícia destacou duas dicas importantes:

1- Otimize seu estudo de Administração Pública utilizando materiais próprios e direcionados para provas de concursos públicos.

2 - Treine questões de provas anteriores para conhecer melhor o conteúdo e como ele costuma ser cobrado em prova.

