Ex-CEO da Americanas mora na Espanha e extradição é considerada improvável; entenda

Ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, procurado pela Polícia Federal (PF) por suspeita de participação é uma das maiores fraudes da história do mercado financeiro do Brasil, mora em Madri, na Espanha, desde janeiro de 2023, quando o escândalo envolvendo a empresa estourou. A CNN apurou junto a fontes da PF que Miguel Gutierrez teria cidadania espanhola, o que pode dificultar a extradição dele para o Brasil. Pela legislação do país europeu, espanhóis não podem ser extraditados.

O ex-executivo comandou a Americanas por cerca de vinte anos. Ele ingressou na companhia em 1993, quando ela era presidida por Carlos Alberto Sicupira. Miguel passou por diversos setores e logo agradou aos bilionários da empresa. Assumiu a presidência do grupo 10 anos após seu ingresso na empresa. Ficou no cargo até dezembro de 2022, quando renunciou.

A ex-diretora da Americanas Anna Christina Ramos Saicali, também considerada foragida pela PF, está em Portugal. Os dois tiveram os nomes incluídos na lista de procurados da Interpol.

Os valores envolvidos na fraude investigada pela Polícia Federal giram em torno de R$25,3 bilhões.