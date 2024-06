Ex-CEO das Lojas Americanas é procurado pela PF; ex-diretora também está foragida

Agentes da Polícia Federal saíram para cumprir, na manhã desta quinta-feira (27.06) dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-executivos das Lojas Americanas, no âmbito da Operação Disclosure, que apura fraudes na empresa. De acordo com apuração da TV Globo, os investigados procurados na operação deflagrada nesta quinta estão fora do Brasil e seus nomes devem ser incluídos na lista de foragidos da Interpol.

São considerados foragidos o ex-CEO Miguel Gutierrez e uma de suas diretoras, Anna Christina Ramos Saicali, segundo o G1 do Rio de Janeiro.

Investigações apontam que as fraudes chegam ao montante de R$ 25 bilhões. Os investigados são suspeitos da prática de crimes como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada (ou “insider trading”), associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em caso de condenação, os suspeitos podem pegar até 26 anos de prisão.

Além da prisão preventiva e busca e apreensão contra os ex-executivos do grupo, a 10ª Vara Federal Criminal determinou o bloqueio de bens deles no valor total de meio bilhão de reais.

Procuradores do Ministério Público Federal (MPF) e representantes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) também estão envolvidos na força-tarefa que apura as irregularidades.