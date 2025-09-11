Capa Jornal Amazônia
Evento "On the Road – Belém" apresenta oportunidades de imigração e mercado de trabalho nos EUA

A programação é gratuita e terá consultorias especializadas

Gabi Gutierrez
fonte

Por causa da ofensiva do presidente Donald Trump contra a imigração ilegal, México constrói abrigos, na fronteira, para receber migrantes deportados (Brett Sayles / Pexels)

Belém receberá nesta quinta-feira, 11 de setembro de 2025, o evento “On the Road – Belém”, voltado para brasileiros interessados em imigração para os Estados Unidos. O encontro será realizado no Hotel Princesa Louçã, localizado na Av. Pres. Vargas, 882 – Campina, das 19h30 às 21h45.

O evento é organizado pela Morar-EUA by SG Group, equipe especializada em imigração, responsável por mais de 6 mil processos de Green Card, com taxa de aprovação de 99%. A equipe é liderada por Roberto Spiegel, CEO do grupo, e conta com Dr. Rafael Lamberti, advogado formado pela Boston University, e Alberto Buss, especialista em projetos de imigração.

O objetivo do evento é orientar profissionais qualificados, empresários e famílias sobre como usar suas carreiras e qualificações para obter o Green Card e planejar a vida nos Estados Unidos. Durante o encontro, serão abordados temas como:

Identificação do tipo de visto ideal entre mais de 100 opções disponíveis;

  1. Planejamento familiar e profissional para obtenção do Green Card;
  2. Orientação sobre revalidação de diploma;
  3. Dados de mercado dos EUA para profissionais qualificados;
  4. Análise de investimento versus possibilidades de ganhos;
  5. Custos para viver nos Estados Unidos e planejamento de investimentos;
  6. Documentos e evidências necessários para apresentar ao USCIS (United States Citizenship and Immigration Services).

Segundo Alberto Buss, Chief Commercial Officer do SG Group, o evento também mostrará a diferença entre os mercados de trabalho americano e brasileiro e as áreas de maior demanda nos EUA, conhecidas como STEM (science, technology, engineering, mathematics, incluindo contabilidade e economia).

O encontro inclui palestra sobre profissionais nos Estados Unidos e consultorias personalizadas com Roberto Spiegel, que avaliará o perfil, objetivos e carreira de cada participante para planejar o projeto de vida no exterior. O evento também oferece momento de networking e coffee break para interação com especialistas.

O público-alvo do evento inclui profissionais com experiência mínima de cinco anos, empresários interessados em investir ou estruturar operações nos EUA e famílias que desejam vivenciar experiências internacionais com suporte para moradia, escolas e outros serviços.

O evento é gratuito, mas é realizado um bloqueio temporário de R$ 100,00 no cartão de crédito no momento da inscrição, valor que será estornado mediante confirmação de presença. É permitido levar um acompanhante sem taxa adicional. O local dispõe de estacionamento, com valores sujeitos a alteração.

Para participar, é necessário fazer pré-inscrição preenchendo o formulário disponível no site do evento. Mais informações podem ser acessadas aqui.

imigração eua

como ir morar nos EUA
Economia
