'Está mais difícil obter visto para estudos nos EUA', diz paraense, especialista em imigração

Os Estados Unidos passaram a exigir para brasileiros, solicitantes de vistos das categorias F (estudantes acadêmicos), M (vocacionais/técnicos) e J (intercâmbio) que coloquem suas redes sociais (Instagram, Facebook e X) no modo público, obrigatoriamente.

O ato está em vigor desde o dia 18 de junho passado, e permite que autoridades consulares norte-americanas avaliem as ideias e mensagens online como parte do processo de triagem.

"O processo ficou mais complexo com a exigência de redes sociais públicas. É fundamental que o candidato esteja atento, cumpra todas as exigências com transparência e revise seu histórico digital antes de solicitar o visto F, M ou J”, disse Newton Netto, na noite desta quarta-feira (27).

Netto é paraense e há sete anos mora em Celebration, na Flórida, onde atua como especialista de imigração e empresário, dos ramos da imigração e finanças e outros.

‘Agendamentos foram retomados’, informou Embaixada no Brasil

No Brasil, a Embaixada dos EUA no Brasil divulgou a nova exigência, no último domingo (24). "Atenção, solicitantes de visto F, M e J", dizia o texto. "Agora é obrigatório deixar suas redes sociais em modo "público" ao solicitar esses vistos", que anunciava também que os agendamentos já foram retomados pelo site do governo dos EUA.

Sobre quais cuidados os solicitantes devem tomar, a partir de então, Netto observa que alguns passos são importantes. Ele recomenda listar as redes sociais usadas nos últimos cinco anos, informando nome de usuário ou “handle”, conforme exigido nos formulários DS-160. Não é necessário fornecer senhas.

Também, é importante ajustar todas as contas para modo público antes de enviar a solicitação ou comparecer à entrevista. Além disso, deve-se revisar os conteúdos publicados, "removendo ou explicando postagens que possam ser mal interpretadas ou consideradas polêmicas, evitar omissões ou informações falsas, pois isso pode resultar em recusa imediata do visto ou criar obstáculos em futuras solicitações”, enfatiza Newton.

‘Após a entrevista, é possível reverter as configurações’, diz especialista de imigração

Segundo Newton, após a entrevista, é possível reverter as configurações para privado ou mesmo deletar os perfis. “Até o momento, não há indicação de que outros vistos, como turista (B-2), negócios (B-1), trabalho (H-1B) ou residência permanente, exijam essa configuração pública”.

“A exigência já havia sido anunciada globalmente, inclusive por representações em outros países, como Reino Unido, Irlanda, México e Índia. O número estimado de pessoas afetadas por essa nova política global é superior a 3,5 milhões de solicitantes de vistos F, M e J por ano”, afirmou.

Veja os tipos de vistos que sofreram mudanças:

A exigência aplica-se apenas às categorias não-imigrantes F, M e J:

• Visto F-1: Para estudantes acadêmicos ou de idioma;

• Visto M-1: Para cursos vocacionais ou técnicos de curta duração;

• Visto J-1: Para intercâmbios, estágios, pesquisas, docentes ou culturais.