Evento impulsiona setor da maquiagem e destaca protagonismo feminino em Belém

Nesta quinta-feira (24), Belém foi palco de um encontro voltado à profissionalização no universo da beleza, o Celebration 2025. O evento recebeu mais de 400 pessoas, entre profissionais, empresárias e amantes da maquiagem paraense em um ambiente que uniu aprendizado técnico, trocas de vivências e fortalecimento de redes entre mulheres empreendedoras.

Com uma programação composta por workshops, palestras e demonstrações práticas, a iniciativa proporcionou atualização e acesso a conteúdos que, muitas vezes, ainda são concentrados nos grandes centros do país. A proposta era oferecer, além de formação, um espaço de escuta e reconhecimento para quem atua no mercado local, muitas vezes de forma autônoma e com pouca visibilidade.

Mercado criativo busca mais reconhecimento

Para a maquiadora Moara Carneiro, que atua profissionalmente há seis anos, a iniciativa marcou um ponto de virada na forma como os profissionais do setor são vistos em Belém. “A maquiagem tem um impacto profundo na autoestima das pessoas. Quem trabalha com isso sabe da potência que existe em cada atendimento, cada produção. Ter um espaço como esse, que entende nosso trabalho para além da estética, é fundamental”, destacou.

Ela também ressaltou a importância de reconhecer a maquiagem como parte da economia criativa. “A gente movimenta renda, gera empregos e influencia diretamente o comportamento de consumo. Quando o nosso trabalho é valorizado, todo o setor se fortalece. Isso é visível aqui”, pontuou a profissional

Ela ainda destacou o papel da maquiagem na economia local: “Muitas de nós sustentamos famílias com esse trabalho. Quando investem na nossa formação e visibilidade, todo o mercado responde: fornecedores, salões, marcas e consumidoras.”

A maquiadora Iolanda Matos, que atua no setor há mais de dez anos, destacou o encontro como um divisor de águas na construção de conhecimento e fortalecimento de vínculos profissionais. “A troca de experiências foi o que mais me marcou. Cada palestra trouxe aprendizados práticos, mas também inspiração. A gente se reconhece na história umas das outras, e isso fortalece”, afirmou.

Ela também ressaltou o impacto direto na percepção de valor da profissão. “É um incentivo para seguir investindo na carreira. A gente percebe que não está sozinha, que existe um mercado aqui que pode crescer muito mais. E eventos assim ajudam a acelerar esse processo”, concluiu.

Iniciativa mira valorização profissional

A idealizadora do projeto, a empresária Pamela Meirelles, explicou que a proposta nasceu da percepção de uma lacuna no acesso à formação e ao reconhecimento de profissionais do Norte.

“Temos uma cadeia criativa extremamente forte aqui, mas pouco valorizada. Essa iniciativa é um passo para mostrar que o Pará tem profissionais qualificados e um mercado com grande potencial de crescimento. Nosso objetivo é transformar essa valorização em movimento concreto: mais oportunidades, mais negócios, mais reconhecimento ”, comenta a CEO do evento.

Segundo Pamela, o evento também busca romper estigmas e ampliar o acesso a informações estratégicas sobre o setor, unindo quem está na linha de frente com marcas, especialistas e demais atores da cadeia da beleza.