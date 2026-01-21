Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

EUA lideram corrida de IA no mundo, mas precisam dobrar produção de energia, diz Trump

Trump disse que os norte-americanos estão liderando o mercado de inteligência artificial (IA) no mundo, à frente da China, por uma grande diferença

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Reprodução / Freepik)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, em discurso no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, nesta quarta-feira, 21, que os norte-americanos estão liderando o mercado de inteligência artificial (IA) no mundo, à frente da China por uma grande diferença. "Nós estamos liderando a China por muito, e acho que o presidente Xi Xi Jinping, presidente da China respeita o novo avanço, em parte, porque eu permiti que as grandes empresas construíssem suas próprias capacidades elétricas", disse o republicano.

Trump também criticou a geração de energia chinesa, ao dizer que ao mesmo tempo que Pequim fabrica diversos parques eólicos, também utiliza o carvão como uma das principais fontes de energia.

O mandatário ainda afirmou que os EUA precisam dobrar a produção de energia no país para abastecer data centers e fábricas ligadas à IA, destacando que os incentivos oferecidos por seu governo para geração de energia nuclear.

"Eu não era um grande fã da energia nuclear por conta do risco, do perigo, mas o progresso que fizeram na segurança é inacreditável", disse Trump.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

DAVOS/FÓRUM ECONÔMICO

EUA

Trump

discurso
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

avanço

EUA lideram corrida de IA no mundo, mas precisam dobrar produção de energia, diz Trump

Trump disse que os norte-americanos estão liderando o mercado de inteligência artificial (IA) no mundo, à frente da China, por uma grande diferença

21.01.26 14h18

'cooperação'

Em Davos, Trump diz que Venezuela aceitou acordo após ataque e dividirá receitas do petróleo

Donald Trump também sugeriu que este caminho devia ser escolhidos por mais "pessoas"

21.01.26 13h41

AÇAÍ BOT

‘Açaí Bot’: Faepa e Senar lançam curso de operação de robôs para colheita de açaí no Pará

Sistema Faepa/Senar lança curso de operação do Açaí Bot e entrega os primeiros equipamentos, marcando avanço na modernização da cadeia produtiva do açaí.

21.01.26 13h10

Davos

'Não está indo na direção certa', diz Trump sobre a Europa

Presidente americano participa do Fórum Econômico Mundial na Suíça

21.01.26 11h33

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ALUGUEL MAIS CARO

Belém é a segunda capital e a quarta cidade do Brasil com maior aumento no preço do aluguel em 2025

Cidade também registrou o metro quadrado mais caro entre as capitais monitoradas, segundo dados do Índice FipeZAP.

16.01.26 8h30

QUALIDADE DE VIDA NO PARÁ

Pará tem 7 municípios com os piores índices de qualidade de vida do Brasil

Modelo de desenvolvimento pouco inclusivo, informalidade e êxodo de jovens explicam mau desempenho no IPS 2025.

17.01.26 18h00

PREVIDÊNCIA

Reajuste do INSS para aposentados e pensionistas injeta cerca de R$ 220 milhões no Pará

Benefícios acima do mínimo sobem 3,9%, mas correção fica abaixo da inflação oficial do país

14.01.26 7h30

ECONOMIA

Pix: Novas regras passam a valer a partir de fevereiro; confira quais são

s mudanças integram uma estratégia do regulador para frear o crescimento de golpes e fraudes

20.01.26 10h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda