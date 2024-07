Espaço Sebrae na Sua Praia será aberto em Salinas com oferta de produtos e serviços; confira

O público que visita o município de Salinópolis, no Pará, neste mês de julho, tem a oportunidade de conferir vários produtos e serviços oferecidos em um único local por empreendedores apoiados pelo Sebrae Pará em vários municípios paraenses. Nesta quarta-feira (17.07), às 17h, será a abertura da 4ª edição do Sebrae na Sua Praia, projeto que gera oportunidades de negócios para micro e pequenos empreendedores.

O espaço, com mais de 400m², cedido pela Prefeitura de Salinópolis para montagem da feira de negócios e da arena onde serão realizadas as palestras, vai funcionar até o dia 4 de agosto, no canteiro central da Orla da Praia do Maçarico, no município de Salinópolis, nordeste do Pará, das 17h às 22h, incluindo os finais de semana. A entrada é gratuita.

No local, haverá a oferta de itens artesanais, beiju, arroz vermelho, queijos, chocolates artesanais, compotas, geleias, licores, biojóias, cosméticos, roupas, acessórios, produtos para animais domésticos, farinhas, além de serviços de agências de turismo, entre outros. Ao todo, 100 empreendedores participam do projeto neste ano. Eles são dos municípios de Salinópolis, Augusto Corrêa, Abaetetuba, Santa Maria do Pará, Soure, Salvaterra, Capanema, Bragança, Barcarena, Primavera, São João de Pirabas, Castanhal, Ananindeua, Paragominas, Dom Eliseu, Marabá, São Domingos do Capim, Maracanã, Ipixuna do Pará, Belém, Canãa dos Carajás e Santa Luzia do Pará.

Diretor-superintendente do Sebrae/PA, Rubens Magno explica que o principal objetivo da Loja Sebrae na Sua Praia é promover e divulgar os produtos e serviços de empreendedores locais, mas não se restringe a isso. "A grande novidade será a Arena do Conhecimento, com muito conteúdo interessante e histórias de sucesso de empreendedores que nós apoiamos”, declarou.

A Arena do Conhecimento citada por Magno contará com seis palestras gratuitas e abertas ao público, com temas variados voltados à gestão de negócios, que vão desde o desenvolvimento econômico até a sustentabilidade. No local, empreendedores também farão breves apresentações, chamadas de pitches, relatando os desafios e as conquistas em sua jornada de negócios.

Dez mil visitantes são aguardados na edição deste ano. Em 2023, 84 expositores participaram do projeto e o espaço Sebrae na Sua Praia recebeu oito mil visitantes nos 21 dias de ação. O faturamento chegou a aproximadamente R$ 152 mil.

“A Loja Sebrae na Sua Praia é um elo entre os empreendedores locais e o mercado, um espaço que celebra a cultura, promove a economia local e, por que não dizer, é um ponto de encontro entre tradição, inovação e desenvolvimento sustentável”, ressalta a gerente regional do Sebrae no Caeté, Denize Carneiro.

Programação completa da Arena:

Os bate-papos começam sempre às 18h.

18/07 - Decorando pratos para uma experiência gastronômica memorável, com Maiza Requinte.

19/07 - Dicas de fotografias para redes sociais, com Moisés Correa.

24/07 - Turismo de experiência associado a produção rural, com Hortência Osaqui.

25/07 - Café com Mensagem – Uma experiência amazônica na hora do cafezinho, com Bruno Nozaki.

31/07 - O processo artesanal de queijo e iogurte – do início à satisfação, com Telma Lino.

01/08 - Cocada Suprema, uma experiência deliciosa e desafiadora no empreendedorismo, com Ronaldo Nóbrega.