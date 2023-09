Escola de Eletricistas inicia nesta segunda-feira curso exclusivo para mulheres

Começa nesta segunda-feira (18), com uma aula inaugural às 10 horas, no auditório da Equatorial Pará, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, o curso da Escola de Eletricistas voltado exclusivamente para mulheres. O projeto de iniciativa da distribuidora de energia é realizado em parceria com o Senai e busca incentivar a representatividade feminina e a igualdade de gênero no setor elétrico, além de oportunizar a empregabilidade das participantes.

Nesta turma, serão oferecidas formação técnica e profissional a 25 alunas que, após as aulas, estarão aptas ao mercado de trabalho. O programa prevê ainda uma bolsa de incentivo às mulheres selecionadas para o curso, como forma de auxiliar a subsistência durante o período de capacitação.

As aulas somam 40 horas semanais, totalizando 480 horas de curso profissionalizante e 112h de curso comportamental, voltado para a formação de Eletricistas de Rede de Distribuição de Energia Elétrica. Além da capacitação profissional, as alunas também ficam habilitadas em todas as normas regulamentadoras necessárias para o trabalho com energia elétrica.

A turma da Escola de Eletricistas de Marabá também terá sua aula inaugural nesta segunda-feira, a partir das 9h30, no Senai do município. Na cidade, mais 25 alunos, entre homens e mulheres, serão contemplados com a qualificação profissional.

Para o presidente da Equatorial Pará, Márcio Caires, ter vagas destinadas às mulheres em um curso de uma área onde a presença de homens é majoritária, reforça, mais uma vez, o compromisso com a igualdade de gênero. Segundo ele, a Escola de Eletricistas contribui para a transformação na vida das pessoas e impulsiona a geração de emprego e renda no estado.

“Com a formação no curso, essas mulheres poderão ingressar no mercado de trabalho e conquistar a independência financeira. Inclusive, temos casos de alunas de turmas anteriores que hoje trabalham nas empresas parceiras da Equatorial”, avalia.

Conforme informações divulgadas pela Equatorial Pará, a Escola de Eletricistas é um programa que está alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente o 4 que visa promover educação de qualidade, mas também atende aos Objetivos 1 (erradicação da pobreza), 5 (igualdade de gênero), 8 (trabalho decente e crescimento econômico) e 10 (redução das desigualdades), até 2030.