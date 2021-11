Enquete: 80% das pessoas mudaram sua rotina após alta dos combustíveis

Uma enquete realizada pelo Portal OLiberal.com, por meio do Instagram, mostra que os constantes aumentos no preço dos combustíveis forçaram os consumidores a mudarem sua rotina. A maioria dos que responderam ao que a enquete pergunto confirmou que novos hábitos foram adotados por conta do preço da gasolina.

A pergunta foi: “O preço da gasolina mudou a sua rotina?”. O resultado foi: 81% respondeu que sim e apenas 19% disse que não. Algumas pessoas explicaram o que precisaram mudar no dia a dia e, em muitos casos, o lazer foi comprometido. “Sair menos de carro”, respondeu Simone Wanzeler. “Passeio na praça no fim de semana ficou difícil”, disse Marcílio Garcia. “Não passeio mais de carro, só uso para o trabalho”, revela Viviane Sousa.

Já Guida Piteira contou que só usa o carro uma vez por semana, para terapia do filho. Stela Reis, Ana Noemi e Jordana Soares Ferreira também responderam que só saem de casa com o veículo em caso de necessidade. Outros mudaram o meio de transporte. “Bicicleta”, disse Marcelo Sousa. “Só ando de BRT agora”, declarou Daniele Rodrigues. “Passei a andar mais a pé”, afirmou Sandra Melo.

O último reajuste no preço dos combustíveis foi anunciado pela Petrobrás no final de outubro - o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras teve aumento de 7% e o diesel, de 9,15%. Porém, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sinalizou que um novo reajuste deve ser anunciado pela estadual daqui a cerca de vinte dias.