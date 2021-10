Após novo reajuste, confira o preço da gasolina em 13 postos da RMB; diferença chega a R$ 0,50

Empresários, motoristas, caminhoneiros, consumidores... O aumento contínuo do preço da gasolina em todo o Brasil vem preocupando todos os segmentos da sociedade. Em uma manhã, a reportagem do Grupo Liberal percorreu postos de gasolina desde a entrada da ilha de Mosqueiro, no km 14 da BR-316, até bairros do centro de Belém, como o Umarizal, e comprovou a diferença considerável no preço cobrado no litro do combustível, que varia de R$ 6,20 a R$ 6,69. Na última segunda-feira (25), a Petrobrás anunciou mais um reajuste, de 7,04% nas refinarias.

Em um posto localizado na estrada que dá acesso à ilha de Mosqueiro, no km 14 da BR-316, a gasolina custa R$ 6,30 e o diesel, R$ 5,28. Durante o percurso da reportagem, o estabelecimento com o valor mais em conta da gasolina fica no km 18 da mesma rodovia, com a gasolina custando R$ 6,20 e o diesel R$ 5,21. Ainda na BR-316, um posto no km 22 cobra R$ 6,29 no litro da gasolina e R$ 5,29 no do diesel; enquanto outro, já na Cidade Nova II, o litro da gasolina está 6,49 e do diesel, R$ 5,42.

Confira os valores da gasolina e do diesel nos postos verificados

► Posto da entrada de Mosqueiro Petrobrás (BR-316, km 14)

Gasolina R$ 6,30

Diesel R$ 5,28

► Marajó Shell – Outro lado da BR-316 (km 14)

Gasolina R$ 6,33

Diesel R$ 5,59

► Posto CSA Combustível (BR-316, km 22)

Gasolina R$ 6,29

Diesel R$ 5,29

► Iccaar (BR-316, km 18)

Gasolina R$ 6,20

Diesel R$ 5,21

► Ipiranga (BR-316, km 17)

Gasolina R$6,469

Diesel R$ 5,22

► Ipiranga Cidade Nova II (Ananindeua)

Posto 3 corações

Gasolina R$ 6,49

Diesel R$ 5,42

► Posto Grupo Longo – Petrobrás (Ananindeua)

Gasolina R$ 6,49

► Porto Belém Vip – Lomas com a João Paulo (Marco)

Gasolina R$ 6,68

Diesel R$ 5,98

► Ipiranga – Humaitá e Duque (Marco)

Gasolina R$ 6,69

► Posto Dallas – 9 de Janeiro com Antônio Barreto (Umarizal)

Gasolina R$ 6,69

Diesel R$ 5,89

► Posto Estrela – Pedro Miranda próximo a Timbó (Pedreira)

Gasolina R$ 6,64

Diesel R$ 5,71

► Posto Dallas – Pedro Miranda com a Lomas (Pedreira)

Gasolina R$ 6,69

Diesel R$ 5,89

► Posto Petrobrás – Roberto Camelier com Fernando Guilhon (Jurunas)

Gasolina R$ 6,49

JORNADA

Erlon Viegas, de 34 anos, tem carro desde os 19, e vai do bairro da Marambaia até a BR-316 para abastecer. O ator observa a mudança de qualidade de vida, visto que hoje deixou de usar o carro e passou a usar o transporte coletivo para poder não sair do que ele chama de meta mensal com o transporte – que ele estipulou um teto de R$ 600.

“Fazia mais coisas de carro que acabo agora fazendo de bicicleta, de ônibus. Com R$ 600 fazia tudo. Impactou na minha qualidade de vida, porque a gente mora num lugar que só tem uma entrada e uma saída, engarrafa o tempo todo. Tenho o carro para usar para o trabalho hoje em dia, acabo deixando mais de sair porque não posso mais voltar tarde porque tem que voltar de ônibus. Venho de lá para cá porque compensa; a diferença de preço é de 20 centavos”, conclui, lembrando que, mesmo assim, deve aumentar o valor dedicado ao transporte no mês porque não tem sido suficiente.

(Alynne Cid)

BELÉM

Em Belém, no bairro do Marco, um posto de gasolina que fica na travessa Lomas Valentinas com a avenida João Paulo II cobra pelo litro da gasolina R$ 6,68 e pelo litro do diesel R$ 5,98. No bairro do Umarizal, em outro estabelecimento localizado na travessa Nove de Janeiro com rua Antônio Barreto, a gasolina já passa a custar R$ 6,69 o litro e R$ 5,89 o diesel. Na pedreira, os preços de dois postos na avenida Pedro Miranda variam entre R$ 6,64 e R$ 6,69 na gasolina, e R$ 5,71 e R$ 5,89 no diesel. Já no bairro do Jurunas, na avenida Roberto Camelier, próximo à rua Fernando Guilhon, é possível encontrar a gasolina a R$ 6,49.

REAJUSTE

O preço médio de venda da gasolina passou de R$ 2,98 para R$ 3,19 por litro, um reajuste médio de R$ 0,21 por litro. O Boletim Focus divulgado na segunda-feira elevou a previsão de alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), inflação oficial do País, de 8,69% para 8,96%. Considerando-se a gasolina já misturada ao álcool, a alta é de R$ 0,15. Com isso, o litro do combustível passa a custar R$ 2,33 em média.

Em janeiro de 2021, o preço médio do combustível era R$ 4,69, e a variação registrada nos primeiros oito meses deste ano foi de 31,67%, o que equivalia, até o mês de agosto, a um aumento de R$ 1,23, contra uma inflação estimada de 5% para o período.

MEIO TANQUE

A servidora pública estadual Sandra Moraes, de 57 anos, usou o dito popular “tem que vender o almoço para comprar a janta” para definir a situação em que se encontra com a família. Para além do aumento dos combustíveis, ela citou outros reajustes que têm sido vilões do orçamento dos lares paraenses: energia elétrica, gás, alimentação.

“Pesa tudo. E comer não tem como fugir. Com o aumento dos combustíveis, aumenta tudo, aumenta a cesta básica. Hoje, gastamos de 30 a 35% a mais com gasolina. Então, a diversão, por exemplo, não tem mais. A gente praticamente vive refém dentro de casa, porque não consegue mais ter momentos de lazer, de bem-estar. Sinto falta de poder ir ao shopping, comprar coisas, passear mesmo. A gente não vive, hoje a gente trabalha para sobreviver”, resumiu.