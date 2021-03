Veja quatro alternativas de locomoção para driblar a alta da gasolina

Já entra em vigor, nesta terça-feira (9), os novos valores da gasolina e do diesel no Pará e em todo o Brasil, conforme anunciado ontem (8) pela Petrobras. A gasolina tem aumento de 9,20%, com alta acumulada de 50% em 2021, e o óleo diesel, de 5,50%, que está 41,60% mais caro em comparação a dezembro de 2020.

O peso no bolso do paraense é ainda maior, considerando ainda que o Estado tem uma das cestas básicas mais cara do Brasil. Diante do cenário, qualquer oportunidade de economizar deve ser abraçada. Separamos quatro dicas de locomoção para você driblar a alta da gasolina:

1. Transporte coletivo:

É o principal meio de locomação dos paraenses. Em Belém, a passagem custa R$ 3,60 e é uma das opçãos mais econômicas, já que não existe preocupação com gasolina e despesas com estacionamento. É importante lembrar, porém, que ainda estamos vivendo a pandemia da covid-19, portanto o uso de máscaras segue sendo obrigatórios nos transportes coletivos e, se possível, evite horários de pico. É sempre bom, também, ter seu vidro de álcool em gel na bolsa.

2. Bicicleta:

A locomoção sobre duas rodas, além de proporcionar benefícios à saúde, é rápida e econômica. É o meio de transporte favorito nos interiores, mas esbarra em problemas urbanos na capital, já que só as vias principais tem ciclofaixa – algumas delas, debilitadas. Mesmo com as dificuldades, a bicicleta é uma opção a se considerar e é garantia de pontualidade.



3. Corrida ou caminhada:

Que tal se locomover por corrida no trajeto entre casa e o trabalho? A opção é benéfica ao bolso e à saúde, já que a cada 30 minutos de corrida são queimadas 310 calorias. A caminhada rápida também tem resultados muito positivos para o corpo, queimando 276 calorias.

4. Patins e skate:

Os amantes dos esportes radicais podem aproveitar a adrenalina se locomovendo de maneira sustentável pela cidade. As pequenas rodinhas são capazes de percorrer longas distâncias, mas é essencial atentar à segurança. Portanto, a opção pelas rotas alternativas e o uso dos equipamentos de segurança também são muito importantes.