Para economizar: Confira os 7 carros que menos consomem gasolina

Com o aumento no preço da gasolina, a ida nos postos tornou-se uma verdadeira dor de cabeça para os motoristas do Brasil. Por isso, após a seleção dos automóveis que mais consomem combustível, o Inmetro, junto com o Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), listou os sete carros mais econômicos do país. Confira a seleção a seguir:

1 - Chevrolet Onix Plus 1.0 MT6 - 1,34 MJ/km

Gasolina cidade: 14,3 km/l

Gasolina estrada: 17,7 km/l

Etanol cidade: 10,1 km/l

Etanol estrada: 12,5 km/l

2 - Renault Kwid 1.0 MT5 - 1,39 MJ/km

Gasolina cidade: 14,9 km/l

Gasolina estrada: 15,6 km/l

Etanol cidade: 10,3 km/l

Etanol estrada: 10,8 km/l

3 - Chevrolet Onix 1.0 MT6 - 1,40 MJ/km

Gasolina cidade: 13,9 km/l

Gasolina estrada: 16,7 km/l

Etanol cidade: 9,9 km/l

Etanol estrada: 11,7 km/l

4 - Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo MT6 - 1,41 MJ/km

Gasolina cidade: 13,7 km/l

Gasolina estrada: 17 km/l

Etanol cidade: 9,6 km/l

Etanol estrada: 12,2 km/l

5 - Hyundai HB 205 1.0 Turbo MT6 - 1,43 MJ/km

Gasolina cidade: 13,6 km/l

Gasolina estrada: 16 km/l

Etanol cidade: 9,8 km/l

Etanol estrada: 11,6 km/l

6 - Hyundai HB 205 1.0 MT6 - 1,46 MJ/km

Gasolina cidade: 13,7 km/l

Gasolina estrada: 15,7 km/l

Etanol cidade: 9,6 km/l

Etanol estrada: 11,1 km/l

7 - Fiat Moby Easy 1.0 MT5 - 1,47 MJ/km

Gasolina cidade: 13,7 km/l

Gasolina estrada: 15,3 km/l

Etanol cidade: 9,7 km/l

Etanol estrada: 10,7 km/l