Encomendas de buffet para o Dia das Mães cresceram 20% em 2024, diz empreendedora

Com a proximidade do Dia das Mães, empreendedores de todas as áreas enxergam grandes oportunidades de faturamento. Esse fator também tem sido visto no mercado de serviços de buffet. Na região da Grande Belém, uma empresa que presta esse serviço, se prepara para esta data desde março e agora observa um crescimento de 20% a 30% no faturamento.

VEJA MAIS:

Alinne Barros, é a proprietária da empresa, e compartilhou suas percepções sobre o crescimento da demanda e os desafios enfrentados nesse período. "Em comparação com 2023, eu percebi que houve um aumento em média de 20% a 30% nos pedidos do ano passado", revelou Alinne. Segundo ela, os pedidos para o Dia das Mães são especialmente focados no almoço, já que o desejo das mães é não se preocupar com a cozinha neste dia especial.

Pensando no bolso do consumidor

Mesmo diante do aumento nos insumos, Alinne observou que isso não impediu os clientes de realizarem suas encomendas. E, para atender melhor aos clientes, fez algumas adaptações. "O camarão e o bacalhau subiram muito, então houve uma troca, o filé passou a ser mais pedido. Assim, a gente ainda consegue manter o mesmo preço do ano passado", explicou.

Quanto aos valores dos serviços prestados pela empresa de Alinne, detalhou que busca oferecer preços variados, para todos os bolsos: “Eu tenho valores mais baixos, se você quiser dar só uma lembrancinha ou um ‘bolinho’ e eu tenho valores mais elevados se você quiser realmente fazer o seu almoço de dia das mães bem completo". Ela ressaltou que há opções para todos os bolsos, desde pequenas lembranças até almoços mais elaborados, destacando a variedade como um diferencial de seu negócio.

Preparação

Preparar-se com antecedência é essencial para atender à crescente demanda. Alinne compartilhou que as preparações para o Dia das Mães começam já no final de março ou início de abril, garantindo que haja material suficiente para atender aos pedidos, especialmente quando novos produtos são lançados.

“A gente já começa a comprar material no fim de março, para não correr o risco de ficar sem o produto que a gente gosta de trabalhar. Como a procura é bem grande, principalmente quando a gente lança um produto e precisa de embalagem diferenciada, é importante se preparar”, explicou.

Além da demanda crescente, Alinne destacou os desafios enfrentados no setor. "O valor dos insumos sobe de forma avassaladora a cada dia", lamentou. Para manter a competitividade, é essencial oferecer produtos inovadores que atraiam os clientes. "Sempre tem que ter um desafio diferente, um produto diferente, para lançar no mercado, para se destacar", enfatizou.

Diante dessas perspectivas, fica claro que o Dia das Mães não é apenas uma data para celebrar, mas também uma oportunidade para os empreendedores do ramo de buffet se destacarem, enfrentando desafios e inovando para atender às expectativas dos clientes.