Empresas chinesas abrem mais de 350 vagas no Brasil com salários de até R$ 10 mil; confira

A 7ª Feira de Recrutamento das Empresas Chinesas, que será realizada em 31 de maio, em São Paulo, oferece mais de 350 vagas de trabalho em diversas áreas, disponibilizadas por 28 empresas chinesas com sede no Brasil. O evento busca atrair candidatos para preencher esses cargos, cujos salários variam entre R$ 5 mil e R$ 10 mil.

Segundo a organização da feira, as oportunidades são para atuar em setores como Telecomunicações, Logística, Tecnologia, Energia, E-commerce, Consultoria Empresarial, Educação, Mineração, Alimentos, entre outros. Há vagas para diferentes níveis de experiência nas áreas Comercial e Vendas, Financeiro, Administrativo, Marketing, E-commerce, Contabilidade, Jurídico e Logística.

Como se candidatar

Para mais informações sobre as empresas com vagas disponíveis e detalhes sobre as oportunidades, o candidato deve acessar o site do evento: https://fremc.iestgroup.com/vagas.

Organizada pela Associação Brasileira de Empresas Chinesas (ABEC), pelo Instituto Confúcio na Unesp e pelo IEST Group, a feira conta com o apoio do Consulado Geral da República Popular da China em São Paulo. O evento será realizado nas instalações da Faculdade ESEG, do Grupo Etapa, apoiadora da iniciativa. A entrada é gratuita.

Além das informações sobre as vagas e o contato direto com recrutadores, os visitantes poderão participar de palestras promovidas pelas empresas expositoras e patrocinadoras: XCMG, SPIC e CEEC Brasil.