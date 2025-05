Concessionária que administra rodovias abre mais de 150 vagas de emprego em 4 municípios do Pará

Responsável pela operação e manutenção das rodovias PA-150, PA-475, PA-252, PA-151, PA-483/Alça Viária — que interligam o distrito de Morada Nova (em Marabá) à Região Metropolitana de Belém —, a concessionária Rota do Pará está com 157 vagas de emprego diretas abertas no estado. Todas as oportunidades são no regime CLT, ou seja, com carteira de trabalho assinada, o que garante direitos e benefícios como férias, 13º salário, FGTS e seguro-desemprego.

[[(standard.Article) Saldo líquido de emprego formal é positivo em 71.576 vagas em março, aponta Caged]]

As vagas são para as seguintes funções: assistente de CCA (Centro de Controle de Arrecadação), auxiliar de CCA, operador de CCO (Centro de Controle de Operações), controlador de pedágio, operador de pedágio, auxiliar de serviços gerais, inspetor de tráfego, operador de guincho leve, operador de guincho pesado, operador de caminhão multiuso e operador de caminhão pipa.

Podem se candidatar profissionais com ensino médio completo, com exceção das vagas para auxiliar de serviços gerais, que não exigem escolaridade mínima. A concessionária também incentiva a candidatura de pessoas com deficiência (PCDs).

Para participar do processo seletivo, os interessados devem enviar currículo para o e-mail: trabalheconosco@rotadopara.com.br.

Distribuição das vagas:

Abaetetuba (42 vagas)

4 controladores de pedágio

20 operadores de pedágio

2 auxiliares de serviços gerais

4 inspetores de tráfego

4 operadores de guincho leve

4 operadores de caminhão multiuso

4 operadores de caminhão pipa

Belém (5 vagas)

1 assistente de CCA

2 auxiliares de CCA

2 operadores de CCO

Jacundá (72 vagas)

8 controladores de pedágio

40 operadores de pedágio

4 auxiliares de serviços gerais

4 inspetores de tráfego

4 operadores de guincho leve

4 operadores de guincho pesado

4 operadores de caminhão multiuso

4 operadores de caminhão pipa

Moju (38 vagas)

4 controladores de pedágio

20 operadores de pedágio

2 auxiliares de serviços gerais

4 inspetores de tráfego

4 operadores de caminhão multiuso

4 operadores de caminhão pipa

Requisitos de habilitação por função:

Inspetor de tráfego: CNH categoria B

Operador de guincho leve: CNH categoria D

Operador de guincho pesado: CNH categoria E

Operador de caminhão multiuso: CNH categoria D