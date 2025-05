TV Globo abre vagas de emprego em formato híbrido e presencial

Para quem tem interesse em trabalhar em uma das maiores emissoras da América Latina, a TV Globo abriu processos seletivos para vagas em diferentes áreas de atuação. As vagas têm prazo limite para as inscrições nos meses de maio e junho deste ano.

As seleções são destinadas a pessoas com ensino médio e superior completos, além de incluírem processos exclusivos para políticas afirmativas. As vagas são nos municípios de São Paulo e Rio de Janeiro, além de possuírem modelos de trabalho híbridos e presenciais.

As inscrições serão feitas exclusivamente por meio de uma plataforma de processos seletivos.

Assistente de Segurança Empresarial | Segurança

Na modalidade presencial, a vaga é destinada à preservação e à gestão da segurança patrimonial da emissora. Entre as atribuições, estão: acionar os fornecedores para a provisão de recursos de segurança; acompanhar os indicadores de desempenho e alertar sobre desvios de metas pré-estabelecidas; auxiliar e fazer cumprir os processos e procedimentos das operações de Segurança; realizar apurações e sindicâncias de sinistros e incidentes.

Requisitos e qualificações:

Ensino médio completo

Experiência em segurança patrimonial

Controle de portarias

Prevenção e combate a incêndios

Domínio do Pacote Office

Modalidade: Presencial

Local: São Paulo/SP

Inscrições: até 14 de maio de 2025

Analista de Conteúdo Pleno | Curadoria de Conteúdo Licenciado

A vaga é exclusiva para pessoas negras e envolve a seleção, aquisição, análise e programação dos filmes que compõem a grade da emissora. O trabalho inclui a avaliação das obras para adequação às sessões, alinhando o perfil de cada faixa de exibição às expectativas do público. A função também abrange a análise e o acompanhamento de roteiros de coproduções e produções originais, com a elaboração de pareceres de conteúdo que contribuam para o desenvolvimento criativo e a adequação das obras.

Requisitos e qualificações:

Formação superior completa em Comunicação Social, Audiovisual, Cinema, Publicidade ou áreas afins das Ciências Humanas

Conhecimento e experiência em roteiro e/ou análise de conteúdo

Repertório televisivo e conhecimento do conteúdo audiovisual nacional e internacional

Conhecimento do mercado audiovisual

Inglês intermediário

Domínio de Excel, PowerPoint e Word

Modalidade: Híbrido

Local: Rio de Janeiro/RJ

Inscrições: até 30 de maio de 2025

Agile Coach Sênior | Agilidade Enterprise

Contrato previsto de 8 meses. A área de atuação envolve o gerenciamento dos principais produtos de vídeo da TV Globo e a transmissão ao vivo de grandes eventos. A pessoa contratada atuará na organização das equipes e da infraestrutura organizacional.

Requisitos e qualificações:

Experiência em coaching e mentoring de times multidisciplinares

Aplicação de métodos ágeis (Kanban, Scrum)

Práticas de facilitação e dinâmicas

Experiência em mediação de conflitos

Conhecimento sólido e experiência em desenvolvimento de software para interação com a equipe técnica

Outros conhecimentos:

Management 3.0

Agilidade em escala (SAFe)

Product Discovery

Agilidade de negócios

Flight Levels

Modalidade: Híbrido

Local: Rio de Janeiro/RJ

Inscrições: até 31 de maio de 2025

Analista de Estratégia Corporativa | Estratégia Corporativa

O setor tem como objetivo monitorar tendências e identificar oportunidades estratégicas que impulsionem o crescimento de longo prazo da empresa. A vaga envolve o monitoramento de movimentos da indústria, realização de pesquisas de mercado, benchmarking e análises competitivas.

Requisitos e qualificações:

Conhecimento avançado em análise de dados e pensamento lógico

Habilidade para estruturar e comunicar insights de forma clara e objetiva

Pensamento sistêmico e visão estratégica

Mindset de crescimento

Inglês avançado

Modalidade: Híbrido

Local: Rio de Janeiro/RJ

Inscrições: até 13 de junho de 2025