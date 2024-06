Empresários paraenses debatem ampliação portuária para aumentar negócios com países como China

A relação comercial entre o Pará e a China tem se intensificado nos últimos anos, impulsionada pela demanda crescente do país asiático por produtos paraenses, especialmente minério de ferro e soja e recentemente o setor bovino. Para incrementar ainda mais o fluxo de negócios e intercâmbios entre as regiões, especialistas, junto com representantes do poder público e privado paraense, debatem formas de ampliar a capacidade portuária paraense.

O Porto de Vila do Conde, localizado em Barcarena, é o principal local de onde saem e chegam exportações e importações do mercado chinês. Somente no ano passado, o porto movimentou aproximadamente 16,8 milhões de toneladas, com uma grande parte dessa movimentação oriunda de produtos exportados para a China. O fluxo comercial com o país asiático, principal parceiro econômico da grande maioria dos países da América, tem possibilidade de gerar ainda mais renda à economia paraense e em mercados novos, como de produtos dos setores de tecnologia e energia renovável.

“O porto de Vila do Conde está assoberbado de trabalho, com muitas demandas, e precisa de estrutura para atender o fluxo internacional que está chegando cada vez mais. O governo está trabalhando para captar investimentos em infraestrutura para conseguir atender e aumentar o número de negócios”, explica Paulo Ivan, advogado tributarista e especialista em comércio exterior e Direito Aduaneiro.

Dados Econômicos e Comerciais

Em 2023, o Pará exportou um valor acumulado de US$ 22,258 bilhões, com uma variação positiva de 3,45% em relação ao ano anterior, consolidando-se como o maior exportador da Região Norte e o segundo maior da Amazônia Legal.

As exportações foram lideradas pelo setor mineral, que representou 84% das exportações paraenses, com destaque para o minério de ferro (US$ 12,9 bilhões) e cobre (US$ 2,452 bilhões). A soja também teve um desempenho expressivo, com US$ 1,657 bilhão em exportações, um crescimento de 18,55%. O maior destino foi a China.

“A expansão do porto poderia aumentar significativamente o volume de negócios, beneficiando tanto o Pará quanto a China. O que está acontecendo na prática é que o terminal portuário hoje não tem espaço e acaba utilizando o container para aguardar a fiscalização, isso desencoraja o investidor, mas acredito que o governo está se mobilizando para melhorar o cenário", diz o advogado.

Desafios Infraestruturais

“O Pará é um grande polo exportador e temos localização estratégia, além de uma área muito boa, tem tudo para alcançar um patamar ainda mais importantes, eventos como a própria COP-30 estão com certeza acelerando as discussões sobre a necessidade de ampliação, acredito que eventos como o do Lide Pará e do Lide China são indícios desse diálogo rumo ao crescimento”

LIDE Pará e LIDE China: Pontes para o Futuro

No dia 11 de junho, o evento organizado pelo LIDE Pará em parceria com o LIDE China promete ser um marco importante para o comércio entre os dois países. O encontro visa discutir as principais dificuldades enfrentadas nas operações comerciais e buscar soluções práticas para superá-las.

A participação de empresários, autoridades e especialistas proporcionará um ambiente propício para a troca de experiências e a formulação de estratégias para a ampliação da capacidade portuária e o incremento das relações comerciais.

"O encontro entre LIDE Pará e LIDE China é uma excelente oportunidade para reforçar os laços comerciais e discutir a expansão do porto de Vila do Conde. Com investimentos adequados, poderemos transformar o porto em um dos mais importantes hubs logísticos do Brasil, facilitando o comércio bilateral e impulsionando a economia local."

Perspectivas Futuras

Com a readequação do Porto de Vila do Conde, espera-se que o Pará possa não apenas atender à demanda crescente da China, mas também diversificar e verticalizar ainda mais suas exportações.

“Produtos como palmito e sementes de gergelim, que já apresentam um crescimento significativo, poderiam encontrar novos mercados na Ásia. A ampliação do porto abriria novas possibilidades para o desenvolvimento econômico da região, consolidando o Pará como um dos principais players no comércio internacional”, diz Paulo Ivan.

A relação entre o empresariado chinês e o Pará é, portanto, promissora, mas depende de investimentos estratégicos na infraestrutura portuária para alcançar todo seu potencial. O evento do LIDE é um passo crucial nesse caminho, indicando um futuro de maior integração e prosperidade mútua.