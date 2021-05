Empresária encontra no delivery solução para crise

A chegada da pandemia no Pará fez Camila Miranda, 37, veterinária, fechar as portas do seu pet shop, por não ser considerada atividade essencial. A microempreendedora resolveu se reinventar com o serviço de delivery para continuar vendendo seus produtos.

Insatisfeita em trabalhar árduamente para terceiros e não ter seu esforço reconhecido, Camila decidiu empreender. Por ser formada em Medicina Veterinária, o tipo de negócio mais viável e que certamente traria bons resultados seria um pet shop.

Antes do coronavírus modificar intensamente a vida de todos os paraenses, a principal fonte de renda de Camila era proveniente do seu empreendimento, chegando a marca de 90% e a pandemia impactou diretamente o funcionamento do pet shop. Ela precisou se reinventar e massificar as entregas em casa, tanto dos produtos vendidos quanto do serviço de táxi pet. “A gente teve que se reinventar. Antes, 85% dos nossos clientes iam à loja efetuar as suas compras. Com a pandemia e a questão das pessoas ficarem mais restritas dentro de casa, nós precisamos intensificar o delivery, as propagandas nas redes sociais e WhatsApp, e com isso nós passamos de uma moto de leva e traz para termos, hoje, duas motos e um carro realizando esse serviço de entrega”, relata a veterinária. Com a loja aberta novamente, de acordo com a proprietária, o delivery é responsável por cerca de 35% da vendas de produtos e serviços.

O “táxi pet” é um serviço oferecido hoje pela loja de Camila, funcionando 100% online e por agendamento. O funcionário vai buscar o animal, leva para o atendimento clínico ou para realizar banho e tosa no espaço físico do estabelecimento e, com hora marcada, leva o animal de volta à sua residência.

“Eu achei uma boa sacada do Grupo Liberal, porque faz com as pessoas conheçam mais todos os negócios aqui da cidade, no caso, os microempreendimentos, além fazer a gente olhar para o nosso próprio negócio e enxergar que a pandemia veio para gente conseguir se renovar sempre, abrir um pouco mais a nossa cabeça e ver que a gente sempre pode expandir de alguma forma. Pegar de uma coisa ruim que é a pandemia e transformar em uma coisa boa”.

CONTINUE VENDENDO

Com o intuito de ajudar a diminuir os impactos econômicos, físicos e sociais que a pandemia do novo coronavírus causou na sociedade paraense, a iniciativa do Grupo Liberal busca auxiliar os negócios e comércios locais, incentivando os microempreendedores e apoiando os pequenos negócios, como um meio de fomentar a economia local, refletindo em todo o mercado econômico do Pará. Passarão a ser divulgados serviços e produtos do mercado estadual, que estão com dificuldades para se reerguer neste novo cenário mundial, compartilhando novas e excelentes práticas criadas por cada profissional das mais diferentes áreas.

A veterinária conta que conheceu o projeto através de um grupo de empresários do ramo pet e após ler uma matéria nos canais de comunicação do Grupo, se interessou pela oportunidade de divulgação e decidiu se inscrever. Mas Camila não sonha pequeno e quer ousar ainda mais. “Com a divulgação do meu empreendimento tanto no jornal O Liberal, quando no Amazônia e também no site de notícias oliberal.com,eu espero que o meu negócio seja conhecido não só no meu bairro, a Marambaia, como também em outros setores de Belém, expandindo quem sabe para outros municípios vizinhos, como Ananindeua e Marituba”, almeja a empreendedora.

SERVIÇO

Serão divulgados os empreendimentos inscritos até o dia 05 de junho. Todas as pessoas cadastradas passarão por análise e avaliação de uma série de requisitos e as que tiverem seus registros contemplados aparecerão nos jornais O Liberal e Amazônia e portal OLiberal.com. A divulgação acontecerá até o dia 30 de junho, seguindo a ordem que as inscrições forem recebidas. Para saber mais sobre o projeto ou realizar a sua inscrição acesse o portal oliberal.com/continuevendendo.