Empresária do ramo da beleza espera faturar mais de R$ 300 mil no final de ano em Belém

O mercado de beleza em Belém tem alcançado indicadores altos com o faturamento do fim de ano. A movimentação das festividades de fim ano levaram um dos salões de beleza da capital a um rendimento bruto médio de R$ 300 mil no ano passado. Márcia Galvão, sócia-proprietária do estabelecimento, descreve um fluxo mais intenso neste ano e espera duplicar o valor até o fim do mês. “Em relação ao ano passado, tivemos um crescimento bem grande mesmo; a procura está sendo maior, e as mulheres hoje estão com a vaidade aflorada”, afirma.

Dezembro representa, segundo ela, o mês de maior faturamento e de fidelização de novos clientes, com um rendimento cerca de 25% maior que o restante do ano. Esses resultados são reflexo dos eventos que acompanham esta época, como as confraternizações de empresas, natal e ano-novo. Ela espera dobrar os resultados do ano anterior, considerando o fluxo de clientes este ano, alcançando um faturamento bruto médio de R$ 600 mil. “Sendo bem esperançosa mesmo, eu acho que a gente duplica o valor do último ano”, projeta.

Além da demanda maior, a empresária conta que neste ano as tendências também mudaram. As clientes buscam principalmente por pintura e cortes de cabelo. Na mudança de cor, ela explica que o loiro perde a vez para os tons de marrom, a grande aposta para 2025, ao lado dos três cortes mais buscados: butterfly; long bob e pixie cut. Embora o seu público-alvo seja exclusivamente composto de mulheres adultas, todas as faixas etárias são atendidas no estabelecimento.

“O butterfly é aquele corte que antigamente se chamava pigmaleão, feito todo em camadas, o long bob e o pixie cut, que é mais curtinho, feito muito pela mulher que tá chegando perto dos 50 e quer dar uma inovada, então elas têm cortado muito o cabelo curto… E, assim, o louro em si, ele está começando a ficar meio aposentado, porque a tendência para 2025 são os marrons, eles estão vindo com força total e muita loira vai mudar”, explica.

Os atendimentos vão até o dia 31, mas é na véspera do Natal que o salão fica lotado. Uma das clientes que esteviveram na tarde desta quarta-feira (18/12) fazendo os preparativos para a celebração de Natal já deixou a reserva para a véspera do ano-novo garantida. A advogada Socorro Braga explica que frequenta o salão há cerca de 40 anos e mantém o mesmo ritual antes e depois dos feriados. “Estou me preparando para o Natal, vou viajar, e também porque é meu aniversário dia 25. E no dia 29 já está marcada a minha volta”, afirma.