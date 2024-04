Empresa de Elon Musk tem queda de 40% nas ações após polêmicas

As ações de uma das principais empresas do bilionário Elon Musk, a TSLA, caíram mais de 40% em meio as polêmicas que envolvem o empresário. A bolsa eletrônica dos Estados Unidos registrou uma queda de 43% na fabricante de carros elétricos.

No Brasil, até o dia 19 deste mês, a queda foi de 37%, conforme a Elos Ayta. No final de 2023, a Tesla valia US$ 789,8 bilhões, mas caiu para US$ 468,3 bilhões, de acordo com a avaliação do mercado.

Indo na contramão da tendência mundial, as vendas da Tesla caíram 8,5% somente no primeiro trimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Devido aos resultados, a fabricante anunciou a demissão de 10% do quadro de funcionários, o que representa o desligamento de cerca de 15 mil trabalhadores em todo o mundo.

É o maior corte dos últimos anos: a marca demitiu 2% de seu quadro de funcionários em 2017, 9% em 2018, 7% em 2019 e cerca de 3% em 2022.