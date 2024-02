Tesla anuncia recall de quase todos os carros vendidos pela empresa nos EUA

A fabricante de carros elétricos Tesla anunciou o recall de veículos dos modelos Cybertruck 2024, Model 3 (de 2017 a 2023), Model S (2012 a 2023), Model X (2016 a 2024) e Model Y (2019 a 2024). Ao todo, o chamado tem como alvos 2.193.869 veículos e busca a correção no sistema de alerta sobre freios e sistema de estacionamento. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (1º), em documento publicado pela NHTSA (agência americana responsável por segurança no trânsito).

Quase todos os carros vendidos nos Estados Unidos pela empresa do bilionário Elon Musk foram alcançados pelo recall. Segundo o comunicado divulgado, é necessário corrigir o tamanho da fonte usada em luzes de alerta dos sistemas de freio e auxílio à manobra, atualmente inadequado para os padrões da agência reguladora. O documento diz, ainda, que o erro pode dificultar a leitura de informação crucial de segurança.

As mensagens devem ser enviadas para os proprietários dos veículos até o próximo dia 30 de março e a Tesla não poderá cobrar pelos serviços necessários para as adequações.