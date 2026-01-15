Capa Jornal Amazônia
Empresa abre vagas para profissionais com curso técnico em áreas de Mecânica, Elétrica ou Eletrônica

Inscrições são exclusivas pela internet. Confira.

O Liberal
fonte

Empresa destaca que os selecionados serão contratados, de imediato (Divulgação/Freepik: @ijeab)

Profissionais com curso técnico nas áreas de Mecânica, Elétrica ou Eletrônica têm oportunidades de trabalho no município de Marabá, sudeste do Pará. A Sinobras, siderúrgica instalada no município, com produção de aços longos, anuncia 44 vagas para os cargos de Mantenedor Mecânico, Elétrico e Eletrônico, focados em manutenção industrial.

De acordo com a empresa, pertencente ao Grupo Aço Cearense, todas as vagas são afirmativas, ou seja, também estão disponíveis para mulheres e para pessoas com deficiência (PcD). Os selecionados terão a contratação imediata.

Coordenadora de Recursos Humanos do Grupo Aço Cearense, Janaína Bruzaca, destaca que “a Sinobras está em constante expansão, além dessas vagas para profissionais que têm cursos técnicos, temos mais de 100 processos seletivos em aberto para os cargos de Aprendiz, Estagiário de Ensino Técnico e Superior, Operador I e Operador de Equipamentos Móveis”, disse ela.

"A área de manutenção industrial é estratégica para a operação da siderúrgica, pois garante a continuidade dos processos produtivos, a segurança dos colaboradores e a eficiência dos equipamentos. Buscamos profissionais com formação técnica, comprometidos, que valorizem boas práticas de segurança e que estejam dispostos a se desenvolver continuamente. Além da qualificação técnica, aspectos como responsabilidade, trabalho em equipe e proatividade fazem toda a diferença durante o processo seletivo”, acrescentou Bruzaca.

Veja como participar

Para participar, os interessados devem acessar o site do Grupo Aço Cearense, no endereço www.grupoacocearense.com.br/sinobras, clicar na aba “Contatos”, em seguida acessar o "Trabalhe Conosco", clicar na vaga desejada e realizar a inscrição. Os requisitos para todas as vagas podem ser consultados no próprio site.

Os currículos dos candidatos vão passar por triagem de acordo com os requisitos mencionados nas vagas. Os perfis com maior aderência para as oportunidades de trabalho serão contatados para o processo seletivo e seguirão para as próximas etapas do processo, que terá testes, entrevistas e exames médicos. Todas as etapas de seleção são eliminatórias.

