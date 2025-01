Empreendedoras do Pará estão receosas com fiscalização da Receita sobre transações financeiras

Empreendedoras do Pará estão receosas com a nova fiscalização que a Receita Federal passou a fazer sobre as transações financeiras como forma de combater irregularidades. O PIX, uma das modalidades que estão na mira do órgão, está presente no dia a dia de boa parte dos negócios do Pará - segundo o Banco Central, o montante pago pelas transferências instantâneas por pessoas jurídicas no ano passado somou R$ 171,29 bilhões no Estado.

A partir de agora, a Receita vai passar a receber dados das operadoras de cartão de crédito (carteiras digitais) e das instituições de pagamento, que ofertam o serviço das "maquininhas", por exemplo. Semestralmente, os dados serão enviados ao fisco por meio de uma declaração chamada "e-Financeira". Porém, essas informações só serão enviadas quando o montante total movimentado por cada tipo de operação financeira for superior a R$ 5 mil para pessoas físicas e superior a R$ 15 mil para empresas.

Empreendedora e artesã informal, Kelly Franco, de 45 anos, diz que o PIX é a modalidade de pagamento que mais utiliza em seu negócio, ou seja, é muito importante para o funcionamento da loja. Segundo ela, a ferramenta facilita as transações. A preferência pela modalidade se dá pela taxa menor que do cartão, por exemplo. Além disso, Kelly cita a rapidez, já que se trata de um pagamento instantâneo. A utilização do PIX, para ela, impacta nas vendas porque o negócio pode ser fechado imediatamente.

“Utilizo a modalidade para pagar fornecedores. E a grande maioria dos meus clientes utiliza o PIX para efetuar o pagamento. Como eu trabalho com artesanato, frequentemente participo de feiras. Algumas clientes, principalmente as que são idosas, preferem usar o dinheiro em espécie por sentir dificuldade em usar o PIX. Mas, elas são a minoria”, conta.

Fiscalização causa receio

Sobre a fiscalização, a empreendedora afirma que o assunto ainda é muito novo para a sociedade e não houve maiores esclarecimentos sobre o assunto. “Eu não sei ainda como será feita essa fiscalização ou a declaração de valores. Mas, mesmo assim, não pretendo por enquanto adotar uma mudança no funcionamento do meu negócio, até que eu me intere totalmente do assunto”, diz.

Também da área de artesanato, a empreendedora informal Zilmara Melo, de 45 anos, gosta muito da praticidade e do custo baixo que o PIX oferece; por isso ele faz parte do dia a dia da sua empresa. Além de receber o pagamento dos clientes, ela também faz transferências. Como receptora, a vantagem é que a ferramenta não faz nenhum desconto antes de repassar os valores para o negócio, e Zilmara recebe o valor integral, sem taxas. “Isso facilita o pagamento. A maioria dos meus clientes prefere e opta por essa forma de pagamento”, lembra.

A maior preocupação da empreendedora em relação à fiscalização da Receita Federal é em relação aos métodos como isso será feito. “Não sei se ela irá considerar apenas as movimentações brutas, sem observar o rendimento líquido real dos comerciantes, profissionais liberais, vendedores etc, que é consideravelmente menor do que o valor total de transações realizadas”, aponta. Com a fiscalização, até entender melhor sobre os riscos, Zilmara pretende usar com mais frequência o dinheiro em espécie.

Microempreendedora

Dona de uma pequena confeitaria, a microempreendedora individual (MEI) Penélope Suárez, de 40 anos, detalha que 90% dos pagamentos que recebe são feitos via PIX, por ser a modalidade mais rápida. Ela também paga muitas coisas com a ferramenta, como os fornecedores, porque dessa forma fica mais em conta. “Pouquíssimas vezes eu tenho dinheiro em espécie para pagar alguma coisa. Eu quase nem utilizo mais o caixa eletrônico. Tudo é no PIX ou no cartão, mas para mim é mais fácil no PIX”, conta.

Mesmo com a fiscalização da Receita Federal, Penélope não pensa em mudar nada em relação ao seu negócio. Para ela, o PIX vai continuar sendo a principal forma de pagamento, até porque a empreendedora possui uma conta com CNPJ e, nesses casos, o teto é um pouco mais elevado, de R$ 15 mil.

“Mas eu acho que seria bom ter uma divulgação melhor de como vai ser essa fiscalização e desmistificar muitas coisas. Tem gente pensando que vai ser taxada por fazer qualquer coisa, que vai receber alguma penalização e eu acho que ainda não vai ser assim, tem muita desinformação, muita fake news em relação a isso. Me preocupa até certo ponto, mas não é uma coisa que tira meu sono”.

Receita afirma que pequenos não são o alvo

O anúncio da nova maior fiscalização dos recebimentos de PIX e gasto com cartão levou a muitas dúvidas e disseminação de desinformação. Nos últimos dias, o governo federal e a Receita Federal têm tentado explicar as consequências da nova política de controle.

A Secretaria da Receita Federal, por meio do seu secretário, Robson Barreirinhas, informou que o controle não vai autuar os pequenos empresários do país. Em entrevista ao portal Globo, Barreirinhas disse que nem mesmo quem movimenta uma quantia aparentemente incompatível com o rendimento será chamado em um primeiro momento. "[A fiscalização] Vai pegar, por exemplo, uma pessoa que tem um salário de R$ 10 mil e gasta R$ 20 mil todo mês no cartão de crédito durante dois, três anos seguidos. Isso pode chamar alguma atenção. Vai chamar a pessoa para se explicar? Ainda não, você vai cruzar outras informações", explicou o secretário.