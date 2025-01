Como pagar por aproximação via Pix?

A partir de fevereiro de 2025, os brasileiros poderão realizar pagamentos por aproximação utilizando o Pix, uma das funcionalidades mais esperadas para facilitar as transações financeiras. O advogado tributarista Domingos Assunção Neto explica que as mudanças foram estabelecidas pela Receita Federal por meio da Instrução Normativa 2.219/2024, que trouxe novas regras para o sistema de pagamentos instantâneos, com algumas alterações já em vigor desde o início deste ano. Outras modificações, como o monitoramento de determinadas transações, serão implementadas ao longo de 2025.

“Sim, a pessoa poderá usar o pagamento por aproximação via Pix. Essa ferramenta será estabelecida a partir de fevereiro e permitirá que usuários de carteiras digitais, como Apple Pay e Google Pay, utilizem essas plataformas para fazer pagamentos por aproximação”, explica Domingos.

Além da novidade do pagamento por aproximação, o Pix também passará a contar com a funcionalidade de Pix Automático, uma opção que entra em vigor em junho de 2025 e vai permitir o pagamento recorrente de serviços, como contas de luz e telefone, de forma semelhante ao débito automático.

“O Pix automático funcionará da mesma forma que o débito automático. O contribuinte poderá programar pagamentos recorrentes, fazendo uma pré-autorização. Assim, os pagamentos serão feitos de acordo com a programação previamente estabelecida, sem a necessidade de repetidas confirmações”, afirma Domingos Assunção.

Ainda em 2025, o governo brasileiro busca intensificar o controle sobre as transações realizadas via Pix, com o objetivo de garantir maior segurança e rastreabilidade. As alterações visam a conformidade fiscal e o aprimoramento do sistema, possibilitando uma maior transparência nas operações financeiras.

Essas atualizações prometem tornar o Pix mais ágil e prático, ampliando ainda mais a adesão do público a esse meio de pagamento. Com a implementação dessas novas funcionalidades, o Brasil caminha para um cenário financeiro ainda mais digital e integrado, onde transações financeiras poderão ser realizadas com maior conveniência, rapidez e segurança.