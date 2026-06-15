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Economia

Empreendedor do Pará integra missão internacional sobre educação e novas tecnologias globais

Matheus Cardoso esteve na delegação brasileira que reuniu, na China, lideranças pretas em agenda sobre inteligência artificial, educação, inovação e desenvolvimento global

O Liberal
fonte

Matheus Cardoso diz que na China há uma integração sólida entre a pesquisa, indústria, governo e empresas para transformar conhecimento em soluções escaláveis (Foto: Divulgação)

Matheus Cardoso, cofundador da startup paraense NeuroIdentify, integrou a delegação brasileira que foi à China, pelo programa Caminhos do Sul Global, missão internacional realizada pelo Sebrae Nacional, entre os dias 30 de maio e 13 de junho. O evento reuniu lideranças negras brasileiras em uma agenda de intercâmbio voltada à inovação, tecnologia, educação e desenvolvimento global. 

"Participar do Caminhos do Sul Global foi uma daquelas experiências que mudam a forma como você enxerga o mundo. Não apenas pela oportunidade de estar na China, mas por fazer isso ao lado de uma delegação de pessoas pretas ocupando espaços onde o futuro está sendo desenhado", afirmou.

image Matheus Cardoso é cofundador da startup paraense, e integrou a delegação brasileira que foi à China, pelo programa Caminhos do Sul Global (Foto: Divulgação)

Ele visitou universidades, centros de pesquisa, empresas de tecnologia e ambientes estratégicos de tomada de decisão, ampliando o contato com iniciativas ligadas à inteligência artificial, inovação aplicada e modelos de desenvolvimento sustentável.

Matheus Cardoso é também head de administração da startup paraense que desenvolve soluções tecnológicas para apoiar professores na identificação de sinais de neurodivergência e na adaptação de práticas pedagógicas.

Conforme Cardoso, o ecossistema chinês chamou atenção pela forte integração entre universidades, governo, indústria e empresas, criando um ambiente favorável para transformar pesquisa em soluções escaláveis e de alto impacto.

"O que mais me impressionou foi a proximidade entre conhecimento e aplicação. Pesquisa, indústria, governo e empresas atuam de forma integrada para transformar conhecimento em soluções escaláveis", disse o empreendedor.

Outro aspecto observado foi o papel estratégico da inteligência artificial como ferramenta de ampliação das capacidades humanas, aumento de eficiência e resolução de desafios concretos. Matheus considera que essa visão dialoga diretamente com o trabalho desenvolvido pela startup em que atua, por ela utilizar tecnologia para apoiar processos de inclusão e desenvolvimento educacional.

De acordo com ele, a experiência também evidenciou a importância da representatividade em espaços onde são discutidas as transformações que vão moldar o futuro da sociedade. Para Matheus, ocupar esses ambientes significa participar ativamente da construção de soluções para desafios globais.

A experiência, disse ele, reforça uma convicção compartilhada pela equipe da startup: “o futuro é resultado de decisões tomadas no presente por organizações que investem continuamente em conhecimento, colaboração e inovação com propósito”.

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