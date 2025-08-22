Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Em meio a tarifaço, China é principal destino da soja paraense, mas setor têm desafios financeiros

Com a China como principal destino, o Pará se consolida como grande exportador de soja, mas a baixa nos preços e a guerra tarifária com os EUA dificultam os lucros dos produtores.

Jéssica Nascimento
fonte

Feijão de soja. (Foto: Freepick)

O Pará, um dos maiores exportadores de soja do Brasil, tem visto sua produção ganhar espaço no comércio global, especialmente com a crescente demanda da China. No entanto, a guerra tarifária entre Estados Unidos e China, que beneficiou o grão brasileiro, não tem se traduzido em aumento significativo nos preços, o que tem gerado dificuldades financeiras para os produtores do estado. O complexo soja representou 42,66% do total exportado pelo agronegócio paraense no primeiro semestre de 2025, mas o preço do grão segue em baixa, afetando a rentabilidade dos agricultores.

China: O principal destino da soja paraense

Nos primeiros seis meses de 2025, o Pará exportou 2,26 milhões de toneladas de produtos do complexo soja, com destaque para os grãos, que representaram a maior parte das exportações. Os dados são do boletim informativo da exportação de agronegócio paraense da Sedap (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca)

O principal destino dessas vendas foi a China, que comprou US$ 472,18 milhões em soja paraense, o que corresponde a 53,81% do valor exportado. A nação asiática segue como o maior mercado para a soja brasileira.

Vanderlei Ataíde, presidente da Aprosoja-PA (Associação dos Produtores de Soja, Milho e Arroz do Pará), destacou que, apesar do aumento da demanda chinesa, os produtores não têm experimentado uma melhora nos preços. 

"A nossa soja sempre foi direcionada à China, e já há algum tempo, a nossa produção não mira os Estados Unidos. A China continua sendo o principal comprador, mas não estamos vendo o impacto financeiro dessa maior demanda", explica Ataíde.

Retração no valor exportado e desafios financeiros

Embora a soja ainda seja o produto agrícola mais exportado pelo Pará, os números do primeiro semestre de 2025 mostram uma queda de 18% no valor exportado em comparação com o mesmo período do ano passado

De US$ 1,07 bilhão, o total exportado caiu para US$ 877,51 milhões. O volume, embora ligeiramente inferior, também indicou uma desaceleração, o que sugere uma pressão nos preços do grão.

"Estamos enfrentando uma grande pressão. O custo de produção está muito alto, mas os preços da soja continuam baixos. Não está fácil para o produtor", diz Ataíde, ressaltando que o mercado de soja no Brasil como um todo tem se mantido estagnado, sem grandes variações de preço.

Expansão geográfica das exportações

Além da China, outros destinos importantes para a soja paraense incluem a Espanha, com US$ 163,80 milhões (18,67%), e o México, com US$ 48,85 milhões (5,57%). A Rússia também aparece como comprador relevante, com US$ 29,75 milhões em exportações de soja

De acordo com a Sedap, ao todo, 28 países receberam soja do Pará no primeiro semestre de 2025, o que evidencia a capacidade de expansão do estado para diferentes mercados internacionais.

No entanto, para Ataíde, apesar da diversidade de mercados, a falta de ganhos financeiros é um desafio persistente.

"Essa guerra tarifária com os EUA está beneficiando o Brasil no sentido de que mais soja está sendo comprada, mas não estamos conseguindo ajustar os preços de forma que cubram o alto custo de produção", lamenta o presidente da Aprosoja-PA.

O impacto da guerra tarifária com os EUA

A guerra comercial entre Estados Unidos e China, que começou com a imposição de tarifas pelo governo americano e a retaliação chinesa, acabou beneficiando o Brasil, já que a China passou a importar mais soja brasileira. 

A ASA (American Soybean Association), principal entidade de produtores de soja dos Estados Unidos, enviou um apelo ao presidente Donald Trump, informando que a soja brasileira tem substituído a soja americana nas compras da China. A razão disso é a tarifa de 20% imposta pela China sobre a soja americana, o que tornou o produto brasileiro mais competitivo.

De acordo com a associação, a China foi responsável, em média, por 61% das importações globais de soja nos últimos cinco anos e tem optado por não comprar soja dos EUA nos próximos meses, já tendo feito contratos com o Brasil para garantir os volumes necessários.

VEJA MAIS

image EUA podem isentar café, cacau e frutas tropicais de tarifas, mas exigem contrapartida para soja
Medida contemplaria produtos que não conseguem ser cultivados em território norte-americano

image Carga de mais de 78 mil quilos soja em grãos é apreendida em Marabá, no sudeste do Pará
Carregamento avaliado em mais de R$ 160 mil havia saído de Xinguara e seguia pra São Luís, no Maranhão, sem recolhimento do ICMS no prazo regulamentar

No entanto, esse movimento não se traduziu em uma valorização do produto para os produtores do Pará, que continuam a enfrentar desafios econômicos devido à estagnação dos preços.

"A China está comprando mais, mas o mercado no Brasil inteiro não está reagindo da maneira que a gente esperava", afirma Ataíde. Para ele, o preço da soja tem se mantido baixo, o que coloca em risco a sustentabilidade financeira dos produtores, que enfrentam custos cada vez mais altos para manter a produção.

Para Ataíde, “o agro está passando um sufoco, e a conta não está fechando", destacando que, mesmo com a demanda crescente da China, a realidade do campo continua difícil para os produtores paraenses de soja.


 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

soja paraense

soja do pará

exportação

china

soja

tarifaço
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Ao ar livre

A chapa é quente na Praça Brasil, point de lanches rápidos em Belém

No coração do Umarizal, praça oferece opções de esportes, lazer e comidinhas ao ar livre

22.08.25 8h13

SOJA PARAENSE

Em meio a tarifaço, China é principal destino da soja paraense, mas setor têm desafios financeiros

Com a China como principal destino, o Pará se consolida como grande exportador de soja, mas a baixa nos preços e a guerra tarifária com os EUA dificultam os lucros dos produtores.

22.08.25 8h00

QUEDA DO AZEITE EM BELÉM

Até R$ 65,52: preço do azeite cai 3% em Belém, mas consumidores divergem sobre queda

Mesmo com a redução nos preços, algumas pessoas afirmam que o azeite ainda está inacessível; variação cambial é apontada como principal fator da queda dos preços, segundo Aspas.

22.08.25 7h45

inflação

Taxas já afetam preços nos EUA, afirma IIF

Preços de importação e de produtores estão subindo à medida que os estoques de reserva se esgotam

22.08.25 7h38

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Preço do açaí

Preço do litro de açaí registra queda pelo terceiro mês consecutivo em Belém

Apesar do recuo, o balanço anual e o comparativo dos últimos 12 meses mostram que o açaí ainda apresenta preços elevados

19.08.25 12h00

Oportunidades de trabalho

Prefeitura de Belém abre 426 vagas em PSS para área da saúde

Há cargos para níveis médio e superior e cada candidato deve se inscrever para apenas uma função, informa a prefeitura

12.08.25 19h51

EXCLUSIVO

Belém deve ter 6,8 mil vagas temporárias no 2º semestre, aponta Dieese

Estimativa é 23% maior que a de 2024; setor de serviços e comércio concentram maioria das oportunidades.

17.08.25 6h00

Tem em casa?

Você sabe quanto mil cruzeiros custariam hoje? Confira o valor e se surpreenda!

Os cruzeiros foram criados em 1942 em uma tentativa de estabilizar a economia do Brasil

13.08.25 15h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda