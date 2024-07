Dólar à vista fecha em alta de 0,53%, a R$5,4419 na venda

O dólar à vista fechou a quinta-feira em alta no Brasil, com profissionais do mercado citando, para justificar o movimento, certo esgotamento da queda mais recente das cotações e alguns efeitos técnicos sobre o real do forte avanço do iene no exterior.

A alta do dólar ante o real ficou na contramão da queda da moeda norte-americana ante a maior parte das demais divisas nas outras praças, onde as cotações reagiram aos dados mais favoráveis da inflação dos Estados Unidos.

A moeda norte-americana à vista encerrou cotada a 5,4419 reais na venda, em alta de 0,53%. Em 2024, a divisa acumula elevação de 12,17%.

Às 17h11, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,48%, a 5,4560 reais na venda.

