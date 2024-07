Petróleo fecha em alta; dados de inflação dos EUA alimentam esperanças de corte de juros

Os preços do petróleo subiram pela segunda sessão consecutiva nesta quinta-feira (11/07), com o índice de referência Brent ficando acima de 85 dólares por barril, à medida que aumentavam as expectativas de cortes nas taxas de juros dos Estados Unidos, após dados terem mostrado uma desaceleração inesperada na inflação.

Os futuros do petróleo Brent subiu 0,32 dólar, ou 0,4%, a 85,40 dólares o barril. Os futuros do petróleo West Texas Intermediate dos EUA subiu 0,52 dólar, ou 0,6%, a 82,62 dólares o barril.

Os dados mostraram que os preços ao consumidor nos EUA caíram em junho, alimentando esperanças de que o Federal Reserve reduza as taxas em breve. Após os dados, os operadores estimaram uma probabilidade de 89% de um corte nas taxas em setembro, acima dos 73% de quarta-feira.

A desaceleração da inflação e os cortes nas taxas de juros provavelmente estimularão mais atividade econômica, disseram analistas da Growmark Energy.