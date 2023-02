Defensoria Pública abre PSS com salários de R$ 6 mil; veja como se inscrever

A Defensoria Pública do Pará lançou nesta sexta-feira (10) dois editais de Processos Seletivos Simplificados (PSS) para temporários. As vagas são para candidatos de nível médio e superior. As incrições começam na próxima segunda-feira (13) e seguem até o dia 17 de fevereiro, de forma gratuita, através do site do Sipros.

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO DO PSS PARA NÍVEL SUPERIOR

VEJA AQUI O EDITAL COMPLETO DO PSS PARA NÍVEL MÉDIO

Ao todo, estão sendo ofertadas 09 vagas de nível médio para funções de Técnico de Defensoria, sendo uma vaga reservada para pessoas com deficiência. Já para candidatos com nível superior, as vagas ofertadas são para Analista de TI, sendo 08 para ampla concorrência e 01 destinada para pessoas com deficiência. As oportunidades serão ofertadas para o Município de Belém e região metropolitana,

A jornada de trabalho para os novos contratados será de 30h semanais com remuneração de R$ 3.072,41 para os profissionais com nível médio e R$ 6.911,82 para os de nível superior.

Para se candidatar, os interessados nos cargos de nível médio devem ter certificado de Ensino Médio e experiência nas atividades relacionadas à Execução Penal. Já para os candidatos com nível superior, a exigência é ter graduação em Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia da Computação, ou qualquer outra graduação na área de Tecnologia da Informação, reconhecido pelo Ministério da Educação.

A seleção será composta pelas etapas de inscrição (de caráter habilitatório e eliminatório); análise documental e curricular (de caráter eliminatório e classificatório; e entrevista e teste (de caráter eliminatório e classificatório). As entrevistas e testes serão realizados de forma presencial nos termos previstos no edital.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).