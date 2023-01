Seduc abre seleção de professores e merendeiras para cadastro reserva; veja como se inscrever no PSS

A Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc) divulgou a abertura do processo seletivo simplificado 01/2023 para formação de cadastro reserva de professores e merendeiras. Os profissionais interessados em atuar nas unidades da rede estadual de ensino devem se inscrever entre quarta-feira (1°) e domingo (5), de forma gratuita, no site da Seduc.

As vagas serão destinadas a professores licenciados nas 13 disciplinas do currículo do ensino médio.

Inscrições

A seleção compreenderá duas etapas:

Inscrição pela internet com preenchimento do formulário e anexação da documentação exigida no documento;

Análise curricular, processada automaticamente a partir do banco de dados gerado com as informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição online.

Seleção

Os candidatos selecionados serão convocados para assinar o contrato administrativo, que terá duração de 12 meses, com possibilidade de ser prorrogação por mais 12 meses. Para o regime de 20 horas semanais, a remuneração dos professores será de R$ 3.478,23, sendo R$ 1.932,35 de vencimento básico, além de 80% de gratificação de escolaridade e auxílio-alimentação.

Já para a função de merendeira o regime de trabalho é de 36 horas semanais, com remuneração de R$ 2.215,50, sendo R$ 1.215,50 de vencimento básico e auxílio-alimentação.

"Professor em sala de aula é condição básica para o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Além disso, sabemos o quanto uma comida bem feita por nossas merendeiras ajudam na permanência dos alunos na escola", destaca o Secretário Estadual da Educação do Pará, Rossieli Soares.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)