Guarda Metropolitana de Palmas oferta 100 vagas para nível médio; veja como se inscrever

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Guarda Metropolitana de Palmas, no Tocantins, com ofertas de 100 vagas para candidatos de nível médio, sendo 50 vagas para preenchimento imediato e 50 para cadastro de reserva.

O salário inicial de guarda metropolitana é de R$ 3.440,77, acrescido de gratificação de atividade perigosa, para uma jornada de 40 horas semanais, podendo ser ajustada em turnos ou jornadas de trabalho que atendam às especificidades do cargo.

As inscrições podem ser realizadas, exclusivamente pela internet, até o dia 02 de fevereiro através do site da Vunesp na aba “Concurso”. Para confirmar sua inscrição, o candidato precisa efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 90. Estão isentos do pagamento os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e os doadores voluntários de sangue.

Para concorrer a uma das vagas de guarda metropolitana, o(a) candidato(a) deve ter idade mínima de 18 e máxima de 45 anos no término do período de inscrições (2 de fevereiro de 2023); ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado(a) e ter concluído o ensino médio, além de atender aos demais requisitos do edital.

Das vagas ofertadas, 20% são destinadas aos candidatos que se autodeclararem negros ou pardos no ato da inscrição, e 5% para pessoas com deficiência, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência que possuem.

O concurso público será composto de Prova Objetiva, Exame Físico, Avaliação Psicológica, Avaliação Médica, Idoneidade Moral e Curso de Formação.

A prova objetiva será aplicada em caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A aplicação está prevista para o dia 02 de abril de 2023.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).