6 formas de estudar atualidades para o vestibular

A cada ano, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e as provas dos principais vestibulares do país trazem de forma mais frequente questões relacionadas a acontecimentos da atualidade. O objetivo é contextualizar a prova e avaliar a capacidade dos candidatos de relacionar fatos sociais aos conteúdos trabalhados na escola.

Sabe-se que os exames são elaborados pouco tempo antes da data de aplicação. Por isso é fundamental o aluno estar atualizado sobre assuntos relevantes que têm sido abordados na imprensa e nas redes sociais. A ideia é compreender temas contemporâneos importantes e ser capaz de analisá-los historicamente.

Apesar de contarem hoje com inúmeras fontes de informação sobre atualidades, os estudantes devem estar atentos à credibilidade dos veículos de comunicação para não serem pautados pelas chamadas “fake news”, ou notícias falsas. Confira a seguir algumas opções que a equipe do Grupo Rosana Bastos selecionou como que os candidatos possam estudar e se informar sobre os fatos mais atuais da sociedade:

1. Portais de notícias

Reserve um horário diário no seu cronograma de estudos para ler os principais sites de jornais e portais de notícias do país. Comece então a anotar os temas de atualidades que mais aparecem nas manchetes e se aprofunde neles, nas suas origens e em seus desdobramentos econômicos, políticos e sociais.

2. Jornais e programas de entrevistas na tv

Acompanhe os noticiários de televisão que exibem a cobertura jornalística dos últimos eventos do Brasil e do mundo, além de programas de debate e entrevistas sobre temas atuais relevantes. Alguns programas indicados para quem está se preparando para o Enem são Jornal da Cultura, Jornal Futura, Hora do Enem, Profissão Repórter e Roda Viva.

3. Programas de rádio e podcasts

Ouça programas de rádio destinados às últimas notícias e explore as plataformas de streaming para descobrir os podcasts. Estes veículos de comunicação muito difundidos atualmente costumam explicar de forma didática os assuntos relevantes para a sociedade. Alguns podcasts famosos no Brasil e conduzidos por jornalistas e pesquisadores são o Xadrez Verbal (sobre política internacional), Café da Manhã (sobre economia, ciência, cultura, saúde, entre outros temas), o Estadão Notícias e o Foro Teresina, que trazem destaques dos noticiários.

4. Youtube

Siga canais do YouTube voltados ao estudo e que disponibilizam aulas tanto sobre atualidades quanto sobre conteúdo das disciplinas tradicionais. Alguns canais bastante acessados por quem vai fazer vestibular são o ProEnem, o Maratona de Atualidades e o Descomplica.

5. Séries e documentários

As plataformas de streaming como o Netflix e o Amazon Prime estão repletas de documentários que abordam questões contemporâneas como as redes sociais, a crise ambiental, o capitalismo e outros assuntos de maneira crítica e didática.

6. Redes sociais e Google

Siga perfis de veículos de comunicação, colunistas e de portais de notícias nas redes sociais, ou seja, fontes prezem pela confiabilidade das informações. Outra forma de descobrir o que está sendo mais comentado na internet é através de buscas na ferramenta Google Trends.

