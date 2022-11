Décimo terceiro salário: veja o prazo para o pagamento e como usar o dinheiro de forma eficiente

Termina nesta quarta-feira (30) o prazo para que as empresas façam o pagamento da primeira parcela do 13º salário. O valor a ser recebido por cada trabalhador varia conforme o salário bruto e o tempo de atuação na empresa.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tiveram as parcelas do 13º antecipadas para abril e maio deste ano.

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o dinheiro extra tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de R$ 249,8 bilhões neste ano.

Mas, a pergunta que sempre fica no ar é: qual a melhor estratégia financeira para usar o 13° salário? Comprar presentes de Natal, investir em renda fixa ou guardar o dinheiro em uma poupança?

Veja cinco dicas para usar o décimo terceiro salário de forma eficiente

1. Dívidas

Quem está no cheque especial ou parcelas de financiamento no cartão de crédito, pode usar o décimo terceiro salário para quitar essas dívidas. Se não der para “zerar” tudo, comece pelas contas que cobram os juros mais altos. Use a quantia recebida para ganhar um abatimento das dívidas na hora da negociação.

2. Contas do começo do ano

O planejamento é fundamental para tudo na vida. Já pensou começar o ano com o IPTU, IPVA, matrículas e materiais escolares pagos? Pois é, uma outra dica é utilizar o recebimento de novembro e dezembro para começar 2023 com uma folga no orçamento.

3. Reserva de emergência

Ter um fundo para imprevistos é fundamental para deixar a cabeça tranquila. Nunca se sabe quando vai ocorrer uma doença na família ou a perda de um emprego. Por isso, é também seria bom aproveitar o salário extra para iniciar um “fundão”. O ideal é que se tenha um valor equivalente a, pelo menos, seis meses de despesas mensais.

4. Investimentos

Se você já tem um fundo para emergências e não tem dívidas, aproveite para investir. Escolha investimentos adequados às suas necessidades. O salário também pode se transformar no primeiro passo para contratar produtos financeiros que garantam a segurança financeira de todos da sua casa. Sempre aplique o dinheiro de forma estratégica, de olho no futuro.

5. Presentes

Se ainda assim você é daqueles que não consegue ficar sem gastar na época do Natal, busque promoções. Aproveite as ofertas que restaram da Black Friday e antecipe as compras, utilize apenas uma parte do valor recebido para os presentes.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).