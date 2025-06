Cursos presenciais e EAD com qualidade e preço justo: confira as opções do Senac e Senai em Belém

Quem deseja se qualificar para o mercado de trabalho ou investir em uma nova carreira, pode aproveitar as oportunidades abertas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) no Pará. Em Belém, as instituições estão com inscrições abertas para diversos cursos nas modalidades presencial e à distância, com valores acessíveis e capacitações em áreas como turismo, fotografia, idiomas, moda, tecnologia e segurança do trabalho.

No Senac, os destaques são os cursos voltados para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP 30), que será realizada este ano, em Belém. Os cursos buscam preparar os paraenses para atenderem o público que virá para o evento mundial.

Por exemplo, o curso técnico em Guia de Turismo, oferecido na unidade Serzedelo Corrêa, no bairro de Nazaré, terá aulas presenciais, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. O investimento é de R$ 3.500, com possibilidade de parcelamento. Para se inscrever, o interessado precisa estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio e ter, no mínimo, 17 anos. A matrícula deve ser feita presencialmente e exige apresentação de RG, CPF, comprovante de residência atualizado e certificado e histórico escolar de conclusão do Ensino Médio, se for o caso. Candidatos menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.

Na mesma unidade, será realizado também o curso de Porteiro e Vigia, com início no dia 7 de julho e encerramento em 19 de setembro. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h30. O custo é de R$ 450. Para participar, é necessário ter o Ensino Fundamental completo, idade mínima de 18 anos e apresentar comprovante de residência no momento da matrícula.

Já o curso de Fotógrafo será ministrado na unidade Senac Aristides Lobo, também em Belém. Com início previsto para 21 de julho e encerramento em 9 de outubro, as aulas ocorrerão no turno da tarde, das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. O valor é de R$ 1.200. Podem se inscrever candidatos com, no mínimo, 16 anos e Ensino Fundamental completo. O curso abordará desde a captação de imagens até o desenvolvimento de portfólios e a realização de um projeto integrador.

Também há opções na área de idiomas. O curso de Espanhol Instrumental terá duas turmas: a primeira entre 4 de agosto e 21 de janeiro, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h; a segunda entre 5 de agosto e 3 de novembro, com aulas às terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 12h. Ambas acontecerão na unidade Aristides Lobo, com valor de R$ 600. É necessário ter mais de 14 anos e ter cursado pelo menos parte do Ensino Fundamental.

Para quem busca uma formação técnica mais longa, o Senac oferece o curso Técnico em Processos Fotográficos, também na unidade Aristides Lobo. Com duração de um ano e meio, ele será realizado de 4 de agosto de 2025 a 19 de fevereiro de 2027, com aulas três vezes por semana, das 14h às 18h. O investimento é de R$ 4.800. Entre os conteúdos estão fotografia publicitária, jornalística, social, de moda e até vídeos feitos com câmeras fotográficas.

Outra opção, mas de curta duração, é o curso de Inglês Básico para Atendimento ao Público, que acontecerá entre os dias 5 de agosto e 4 de setembro, das 14h às 18h, sempre de terça a quinta-feira, na unidade Aristides Lobo. O valor é de R$ 250, e os interessados devem ter pelo menos 15 anos de idade.

O Inglês Intermediário 2 também está com inscrições abertas para a mesma unidade. As aulas serão realizadas às segundas e quartas-feiras, das 14h às 18h, de 4 de agosto a 16 de março de 2026. A formação custa R$ 1.000 e é voltada a alunos que já tenham cursado o nível intermediário 1 do Senac ou sejam aprovados em teste seletivo para o nível 2.

Na área de turismo e hotelaria, o curso de Espanhol Básico voltado para o setor acontecerá entre 6 e 28 de agosto, de quarta a sexta-feira, das 14h às 18h. O custo é de R$ 250. Já para os amantes da música, o curso de Disc Jóquei (DJ) será ministrado entre 5 de agosto e 3 de setembro, das 19h às 22h, também na unidade Aristides Lobo. O investimento é de R$ 240.

Para se inscrever em todos os cursos presenciais do Senac, é necessário apresentar documento oficial de identificação com foto, CPF, comprovante de escolaridade e de residência, todos em cópia e original. Mais informações sobre os cursos do Senac podem ser consultadas no site da instituição.

Cursos oferecidos pelo Senai

O Senai está oferecendo cursos EAD a preços populares e com carga horária reduzida, ideais para quem busca qualificação rápida e prática. O curso NR 06 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) tem carga horária de 8h, valor de R$ 40 e está disponível até dezembro. Nele, o aluno aprende a identificar os diferentes tipos de EPIs e sua aplicação nas atividades profissionais, com base nas normas de segurança.

Outra opção EAD é o curso de Ergonomia, também por R$ 40, com foco na avaliação das condições de trabalho, mobiliário, equipamentos e prevenção de acidentes. Ambos estão disponíveis pela Escola Digital do Senai Pará.

Cursos gratuitos à distância do Senai

O Senai está disponibilizando formações totalmente gratuitas e online, acessíveis pela plataforma SENAI Play. Entre os destaques estão: Formulando Prompts com IA: curso com 10h de duração, dividido em 24 aulas curtas, que ensina a criar comandos eficazes para ferramentas como o ChatGPT. Técnicas de Montagem e Ajustagem de Motores: voltado para iniciantes, com carga de 12h. Coordenação de Equipes de Trabalho: curso de 12h para quem busca desenvolver habilidades de liderança. Criando Conteúdo com o Canva: formação de 14h para quem deseja dominar essa ferramenta de design e outros. Quem sentir interesse em cursar algum dos citados acima, deve acessar a página da instituição e escolher a opção desejada.