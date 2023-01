Crise: Veja o que pode acontecer com os 44 mil trabalhadores das Americanas

Com as dívidas de bilhões e uma queda de quase 80% no valor das ações em um único dia, a sustentabilidade financeira das Lojas Americanas, uma das principais marcas do varejo brasileiro, se tornou um dos assuntos mais repercutidos ao longo da última semana. As informações são do Uol.

Mas, afinal, as perdas astronômicas podem causar algum impacto aos trabalhadores? O que pode acontecer se a rede fechar lojas ou declarar falência?

Funcionários correm risco?

As Americanas têm 44 mil "associados", como são chamados os funcionários. Segundo o último relatório anual da empresa, com dados relativos a 2021, 85% deles são permanentes, enquanto 15% são temporários.

Por enquanto, a informação é de que não haverá demissões. Antes de declarar a insolvência total, a varejista pode passar por um processo de recuperação judicial, por meio do qual é possível negociar o pagamento de suas dívidas. Tanto na falência quanto na recuperação judicial, os créditos dos trabalhadores têm preferência sobre os demais, até o limite de 150 salários mínimos por funcionário.

Segundo o procurador do Ministério Público do Trabalho (MPT) e professor de direito Rodrigo Carelli, se a companhia fechar as portas de vez, os funcionários recebem sua parte antes de fornecedores, de lojistas que venderam seus produtos no marketplace das Americanas e de outros credores, como o banco BTG, que têm dinheiro a receber da empresa.

Há risco de demissão em massa?

Caso a empresa não abra falência, mas seja obrigada a fechar lojas e enxugar o quadro de funcionários para equilibrar o caixa, pode haver demissão em massa.

A reforma trabalhista de 2017 havia liberado demissões em massa, sem a necessidade de mediação de sindicatos. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de junho do ano passado, porém, determinou que as entidades representativas dos trabalhadores participem das negociações sobre os desligamentos. Elas não têm poder, no entanto, de impedir as dispensas, caso o acordo não seja considerado satisfatório para as partes.