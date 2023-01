S&P rebaixa classificação de crédito das Americanas

As Americanas tiveram a nota de crédito rebaixada pela agência de classificação de risco S&P. A companhia, que antes tinha “B” (na escala global) e de “brA-” (na escala nacional Brasil), passou para “D”, o que representa situação de default (calote). As informações são do portal O Antagonista.

O rebaixamento se deu por conta da medida cautelar obtida pela companhia na Justiça do Rio de Janeiro, que suspendeu por 30 dias a exigibilidade de todas as obrigações dos instrumentos de dívida, incluindo pagamentos de juros e principal.

“Em nossa visão, embora a tutela ainda não represente uma recuperação judicial, é um passo inicial rumo a ela”, afirmaram analistas da S&P, em relatório.

“Essa tutela cautelar pode ser utilizada em preparação para uma eventual recuperação judicial da dívida. Caso a Americanas não siga esse caminho, a outra possibilidade, em nossa opinião, seria chegar a um acordo com os credores para reestruturar sua dívida, o que consideraríamos um ‘default’ de fato, dadas as atuais condições de estresse da empresa”, acrescentaram.

A Americanas admitiram na semana passada que suas dívidas podem chegar a R$ 40 bilhões.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)