Cosanpa abre inscrições para curso gratuito a moradores de Breves, no Marajó

Nos dias 19 e 20 de abril, a Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) estará com inscrições abertas para o curso gratuito de doces e salgados para os moradores do município de Breves, no arquipélago do Marajó.

As inscrições poderão ser feitas de 8h às 11h, no Canteiro de Obra da Cosanpa, localizado na rua Mapuá, s/n, no bairro Jardim Tropical. Para participar os interessados devem ter mais de 18 anos e levar originais e cópias do seu RG, CPF e comprovante de residência.

Ao todo, serão ofertadas 20 vagas para o curso e a capacitação será realizada de 25 a 29 de abril de 2022, das 14h às 18h, na Rua Ângelos Fernandes s/n, no bairro Aeroporto.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)