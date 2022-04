Horizonte Minerals e SENAI abrem inscrições para cursos de capacitação em Conceição do Araguaia

A Horizonte Minerals, empresa de investimentos em níquel no Brasil e presente no Pará, abriu inscrições para o Programa de Capacitação para Desenvolvimento Profissional, em parceria com o SENAI. O objetivo é promover cursos para que a população de Conceição do Araguaia e de Floresta do Araguaia estejam capacitadas para trabalhar na construção e na operação do Projeto Araguaia, que a empresa está construindo em Conceição do Araguaia. Todos os cursos são gratuitos e as inscrições podem ser feitas a partir desta segunda-feira (18).

Quantas vagas são oferecidas?

Estão sendo oferecidas 390 vagas para formar profissionais. Os cursos têm vagas limitadas

As funções disponíveis são:

soldador caldeireiro,

soldador eletrodo revestido,

soldador TIG,

pedreiro de alvenaria,

carpinteiro de obras,

eletricista de manutenção industrial,

mecânico industrial,

operador de processos da mineração,

operador de beneficiamento de minério,

técnico em eletromecânica,

assistente administrativo.

Quem pode participar dos cursos?

Para participar do processo seletivo, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo. Para os cursos técnicos, é necessário ter segundo grau completo. Terão prioridade as pessoas que moram há, pelo menos, um ano em Conceição do Araguaia ou em Floresta do Araguaia, ou que tenham nascido em um desses dois municípios.

Onde se inscrever?

As inscrições poderão ser feitas pelo website da Horizonte Minerals ou de forma presencial, na Universidade do Estado do Pará (UEPA) - Campus Conceição do Araguaia , localizado na Av. Rio Araguaia, s/n - Cruzeiro, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os documentos necessários para inscrição são: carteira de identidade, comprovante de residência ou certificado de quitação eleitoral, certificado de conclusão do ensino fundamental ou médio (para os cursos técnicos) e histórico escolar. Os inscritos passarão por processo seletivo baseado nas informações fornecidas durante a inscrição e serão informados, individualmente, sobre o resultado da seleção. Em breve, serão oferecidas palestras sobre o Projeto Araguaia e sobre o programa de capacitação.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)