Fasepa abre PSS com 86 vagas de todos os níveis; inscrições vão até amanhã (19)

Estão abertas a partir desta segunda-feira (18), as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (FASEPA). Os interessados podem se inscrever gratuitamente por meio do site do Sipros, até as 23h59 desta terça-feira (19).

Ao todo, estão sendo ofertadas 86 vagas para todos os níveis de escolaridade que serão distribuídas na sede administrativa da Fasepa ou nas Unidades de Atendimento Socioeducativo localizadas nos municípios de Santarém, Marabá, Região Metropolitana de Belém, as quais funcionam 24h por dia, onde os servidores serão escalados em regime de plantão, conforme conveniência e oportunidade da administração. As jornadas de trabalho serão de 6 horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

VEJA MAIS

As vagas ofertadas são para os cargos de assistente social, pedagogo, psicólogo, técnico social – Pedagogo com vencimentos de R$ R$ 1.724,64. Também haverá oportunidades para as funções de agente administrativo, auxiliar de enfermagem, monitor e motorista, agente de artes praticas – cozinha, agente de artes praticas – manutenção predial e agente de portaria, com vencimento base de R$ 1.215,50.

Maiores informações sobre o os requisitos para cada função e número de vagas podem ser encontradas no edital disponível no endereço eletrônico www.sipros.pa.gov.br.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)