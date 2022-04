Hospital Geral de Tailândia abre vaga para PcD para o cargo de auxiliar administrativo; veja

O Hospital Geral de Tailândia (HGT), no nordeste paraense, está com inscrições para o processo seletivo para vaga de auxiliar administrativo, exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PcD). Os interessados devem enviar junto com os currículos um laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), atualizado, para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.org.br com o assunto: Candidato(a) / PcD Auxiliar Administrativo até a próxima quinta-feira (07).

Os candidatos ao cargo devem possuir ensino médio completo, curso de informática básica, conhecimentos técnicos em sistema TOTVS, vivência em processos e rotinas administrativas e experiência de atendimento ao público. Também é desejável que o candidato possua experiência de seis meses na função. Os currículos passarão por triagem seguindo os critérios do setor de Recursos Humanos (RH) para as vagas ofertadas.

Serviço

O HGT é um órgão do Governo do Pará administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A unidade hospitalar fica na Avenida Florianópolis, s/n, no bairro Novo. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (91) 3752.3121.

(Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)