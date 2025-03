Contribuintes de Castanhal já podem pagar o IPTU 2025

Os moradores de Castanhal já começaram a receber os carnês de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano –IPTU, sendo a primeira parcela com vencimento para o dia 10 de março.

De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças- Sefim, as guias municipais podem ser recolhidas nos correspondentes bancários (Itaú, caixa, Banco do Brasil e Banpará) por meio do código de barras, pelo PIX que consta nos carnês ou com as guias emitidas no site da prefeitura: https://sefin.castanhal.pa.gov.br/portalservicos .

VEJA MAIS

O IPTU 2025 pode ser pago em até 10 parcelas com descontos, como explica o secretário Gilberto Yamamoto.

“Quem opta por pagamento em cota única pode receber desconto de até 25% se estiver com os anos anteriores quites, 20% para aqueles que possuem algum débito de ano anterior em aberto até o dia 10 de março, após essa data as cotas únicas terão 10% de desconto até 10 de abril deste ano”, explicou.

Segundo a Sefim, apenas cerca de 30% dos imóveis castanhalenses estão com o IPTU regularizado.

“A prefeitura dispõe de um programa de regularização cadastral incentivada (PRCI) de imóveis, onde o contribuinte pode renegociar seus débitos com até 90% de desconto nos juros e multas, conforme a Lei Complementar 05/2023.São muitas oportunidades para fazer a regularização”, disse o secretário de finanças.

Para poder utilizar esse desconto, o contribuinte precisa estar com o IPTU de 2025 em situação regular e solicitar a atualização cadastral do imóvel, com informações do proprietário e ou do imóvel como a alteração de titularidade, edificações e demais informações cadastrais

São tributos devidos aos municípios:

IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), devido pelos proprietários de imóveis localizados em áreas urbanas, com ou sem edificações.

ISS (Imposto Sobre Serviços), devido pelas empresas e profissionais liberais prestadores de serviço.

ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis), deve ser pago sempre que há a compra e venda de um imóvel localizado no município.

ITR (Imposto Territorial Rural), pago pelos proprietários de áreas rurais dentro do município.

Alvará de localização, é a taxa devida pelas empresas com sede no município.

CIP é a contribuição de iluminação pública, que o contribuinte paga através de sua conta de energia.

Esses tributos estão determinados no Código Tributário Nacional e possuem regulamentação municipal.