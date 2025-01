IPVA mais caro do Brasil: saiba qual carro tem o maior imposto do país

O período de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) está próximo de começar. Os valores da taxa variam conforme o modelo do veículo, ano e estado. Em 2025, o IPVA mais caro é de um carro localizado em Santa Catarina e custa mais de R$ 760 mil.

O veículo em questão é a Ferrari LaFerrari, de 2016. O carro hiperesportivo é avaliado em R$ 38.093.218,00, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina (Sefa-SC), e tem o IPVA no valor de R$ 761.864,36. Híbrido e com cerca de 1.000 cv, esse modelo possui apenas duas unidades no Brasil — uma na cor vermelha e outra, branca.

A Ferrari LaFerrari possui um motor V12 de 6,3 litros naturalmente aspirado e outro elétrico, com torque acima de 90 mkfg. O carro também tem tração traseira, transmissão de dupla embreagem e sete marchas. Estima-se que esse modelo, que atinge velocidade máxima de 350 km/h, leve três segundos para sair de zero a 100 km/h.