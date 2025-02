Ainda é possível garantir desconto no IPTU 2025, veja como

Os mais de 72 mil contribuintes que pagaram o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 em cota única usufruíram do desconto de 10% sobre o valor. O prazo para os que quitaram o imposto do ano anterior dentro do exercício garantirem o benefício era até 10 de fevereiro. Os contribuintes que perderam o prazo ainda podem pagar menos no imposto, com um desconto de 7%, efetuando o pagamento até o dia 10 de março.

Dos 283,7 mil proprietários de imóveis que precisam pagar o IPTU, cerca de 25% dos contribuintes optaram pelo pagamento em cota única. A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) informa que mais de 34,6 mil iniciaram o pagamento na modalidade parcelada. Essa opção permite a quitação em dez vezes, mas sem descontos, desde que a parcela não seja menor do que R$ 50.

O pagamento do imposto no exercício do mesmo ano garante mais vantagens ao proprietário. “É importante ressaltar que a quitação do IPTU dentro do próprio exercício habilita o contribuinte a receber no ano seguinte o crédito fiscal de 25%, no caso de imóveis residenciais, ou, observadas as demais condições específicas, de até 30% para os não residenciais”, informa Emanuel Sousa, secretário municipal de Finanças

É possível acessar o documento para efetuar o pagamento através do portal www.sefin.belem.pa.gov.br ou solicitá-lo em uma das cinco unidades de atendimento presencial da Sefin: Central Fiscal de Atendimento ao Contribuinte (Praça das Mercês, bairro Campina); Mosqueiro (Travessa Pratiquara, em frente à Praça da Vila); Icoaraci (sede da Subprefeitura); Estação Cidadania (Shopping Pátio Belém), e Estação BelFácil (Parque Shopping Belém).