IPTU 2025: último dia para pagamento com 10% de desconto é segunda (10)

De acordo com a Prefeitura de Belém, até então, mais de 36 mil contribuintes pagaram o IPTU 2025, em cota única com a vantagem do desconto de 10%. A concessão desse benefício termina na próxima segunda-feira (10).

A partir de terça-feira (11), o contribuinte que não tiver aproveitado o desconto de 10% terá uma segunda oportunidade de quitar o seu IPTU, mas com desconto de 7% desde que pague em cota única até o dia 10 de março.

A Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) informa, ainda, que quase 13 mil pessoas já iniciaram o pagamento do imposto em parcelas. Essa modalidade, oferecida pela Prefeitura de Belém, possibilita o parcelamento em até 10 vezes, mas sem os descontos.

"Todo ano pago a cota única pra ganhar esse desconto de 10%. É o mais viável", confirma o jornalista José Vieira, proprietário de um imóvel residencial no bairro de São Brás.

Entrega das Guias do IPTU

Os Correios informaram que concluíram a entrega dos dois primeiros lotes do IPTU. O primeiro lote, com 131 mil guias, começou a ser distribuído em 2 de janeiro. O segundo lote, contendo 146,2 mil guias, começou a ser distribuído no dia 17 de janeiro. Ambos foram entregues, segundo os Correios. A agilidade na remessa das guias do imposto é mais uma demonstração de compromisso da nova gestão da Prefeitura de Belém com a população.

"A entrega antecipada das guias do IPTU 2025 possibilita que o contribuinte planeje da melhor forma o seu orçamento, programando-se para aproveitar os benefícios dos descontos de 10% ou 7%, no caso de recolhimento em cota única, ou decidir pela opção do parcelamento em até 10 vezes. Importante ressaltar que a quitação do IPTU dentro do próprio exercício habilita o contribuinte a receber, no ano seguinte, o crédito fiscal de 25% no caso de imóveis residenciais ou, observadas as demais condições específicas, de até 30% para os não residenciais", esclarece Emanuel Sousa, secretário municipal de Finanças.

Os contribuintes, que por algum motivo não receberam as guias de pagamento, poderão obtê-las pelo portal de serviços online, no endereço eletrônico sefin.belem.pa.gov.br ou comparecer a uma das unidades de atendimento presencial.

Confira as unidades de atendimento da Sefin:

Distrito de Icoaraci (sede da Subprefeitura): 8h às 14h

Distrito de Mosqueiro (Praça da Vila): 8h às 14h

Parque Shopping Belém: até 17h

Shopping Pátio Belém: até 17h

Central da Praça das Mercês: até 17h com senhas distribuídas até 16h.