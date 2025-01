Contratação de jovens aprendizes no Pará cresce quase 14% em 2024 e destaca o Estado na Região Norte

No acumulado entre janeiro e novembro de 2024, foram admitidos 12.363 jovens aprendizes no Pará. Esse número representa um aumento de quase 14% em relação ao mesmo período de 2023, quando o número de contratações chegou a 10.863. Os dados citados fazem parte de um balanço divulgado nesta segunda-feira, 20, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese/PA). O órgão realizou o levantamento com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Setores econômicos em destaque

Todos os principais setores econômicos no Pará contribuíram para o alcance dessa porcentagem, com destaque para o setor de serviços, que foi responsável por 35,4% das admissões, contratando formalmente 4.372 jovens. O setor do comércio foi o segundo maior empregador, com 28,5% das contratações (3.523 jovens), seguido pelo setor da indústria, que registrou 20,8% dos contratos (2.574 jovens). Juntos, esses três setores responderam por quase 85% de todas as admissões formais de Jovens Aprendizes no Estado.

Belém foi o município que mais contratou

Entre os municípios paraenses, Belém foi o maior contratante, registrando 4.702 admissões, o que equivale a 38% de todas as contratações do Estado. Parauapebas aparece em segundo lugar, com 1.093 admissões, seguido por Ananindeua, que registrou 993.

Pará lidera as contratações na Região Norte

No âmbito regional, o Pará se destacou como o maior contratante de jovens aprendizes da Região Norte, respondendo por 40,8% das admissões formais registradas nos estados nortistas em 2024. Ao todo, a Região Norte contratou 30.318 jovens, sendo o Pará o responsável por 12.363 dessas admissões. O Amazonas ficou em segundo lugar, com 8.053 contratações (26,6%), seguido por Rondônia, com 4.216 admissões (13,9%).

Além de liderar na Região Norte, o Pará se posicionou como o 11º estado do Brasil em número de contratações de Jovens Aprendizes no período analisado, reforçando sua importância no cenário nacional.

Oportunidades e impacto social

O programa Jovem Aprendiz tem o objetivo de inserir pessoas de 14 a 24 anos no mercado de trabalho. De acordo com a legislação dele, empresas de médio e grande porte devem ter entre 5% e 15% de colaboradores contratados como aprendizes.

Os contratos variam entre um ano e meio até dois anos e os aprendizes são contratados por meio de regime especial de CLT. A remuneração é com base no salário mínimo hora e inclui vale-transporte, 13º salário, INSS, Férias e FGTS (2%).

Os números alcançados pelo Pará em 2024 evidenciam o avanço do mercado de trabalho para os jovens no Estado, especialmente em um momento em que a inserção profissional é crucial para o desenvolvimento de novas competências. A contratação de jovens aprendizes não apenas movimenta a economia local, como também contribui para a inclusão social e a formação de uma nova geração de profissionais qualificados.